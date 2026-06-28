No son pocos los que creen que existe cierto favoritismo desde la FIFA con "su regalón", Lionel Messi. Ahora, tienen un argumento más.

Argentina consiguió la clasificación a dieciseisavos de final con un triunfo. El cuadro de Scaloni le pasó por encima a Jordania, con un equipo levemente alternativo y con Lionel Messi entrando desde la banca.

De hecho, la Pulga consiguió anotar nuevamente y escaló aún más en el ranking de goleadores del Mundial 2026. Con seis goles, el argentino se ha posicionado en lo más alto de la tabla y es el jugador a batir en esta Copa del Mundo, provocando el esfuerzo de Mbappé y los celos de Cristiano Ronaldo.

Pero, pese a la tremenda brillantez de Messi, hay muchos que susurran o vociferan la conveniente conexión del argentino con las autoridades de la FIFA. Especialmente, se apunta a Gianni Infantino, asegurando que el mandamás de la organización le pasa constantes salvavidas al crack del Inter Miami.

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La publicación de Gianni Infantino felicitando a Lionel Messi

Gianni Infantino se ha visto merodeando las tribunas de los estadios del Mundial 2026. El timonel de la FIFA sigue, además, lo que va aconteciendo en la Copa del Mundo, con publicaciones constantes en sus redes sociales.

Tras el duelo de Argentina, hubo una publicación que llamó la atención y que sirvió para que los que creen en la teoría conspirativa de un nexo entre el mandamás de la FIFA y Messi existe. Se trata de las felicitaciones que Infantino le dio directamente al crack argentino, una vez que se supo de un nuevo gol ante Jordania.

Messi volvió a anotar ante Jordania | Getty Images

“Ahora batiste otro récord, ya que te has convertido en el primer jugador de la historia en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA. Has tenido un rendimiento increíble durante toda la fase de grupos y te deseo mucha suerte en las eliminatorias”, sentenció el pelado de la FIFA.

En resumen…

Argentina clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Jordania.

clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Jordania. El delantero Lionel Messi ingresó desde el banco de suplentes y llegó a los seis goles en el torneo.

ingresó desde el banco de suplentes y llegó a los seis goles en el torneo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó públicamente a Messi por convertirse en el primer jugador en anotar en siete partidos mundialistas consecutivos.