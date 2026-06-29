Gabriel Martinelli entró a la cancha en los 66 minutos en lugar de Matheus Cunha y, aunque lo hizo en un lugar poco habitual para él en el Arsenal de Inglaterra, respondió de la mejor manera. Y reconoció la influencia del DT italiano por eso.

Brasil necesitó de muchísimo trabajo para sacar del camino a Japón en el Mundial 2026. De hecho, el cuadro asiático se puso en ventaja y se fue al descanso 1-0 gracias al gol que anotó Kaishu Sano. Pero el equipo adiestrado por Carlo Ancelotti tuvo un cambio drástico en el segundo tiempo.

El Scratch encontró la fórmula para el empate gracias a un cabezazo de Casemiro en los 56 minutos del partido. Y exactamente 10 minutos después, el entrenador italiano confirmó la segunda modificación de su equipo, pues había hecho ingresar a Endrick en lugar de Lucas Paquetá en el descanso.

Ancelotti mandó a la cancha a Gabriel Martinelli en desmedro de Matheus Cunha. Y el jugador del Arsenal de Inglaterra respondió de la mejor manera a la confianza del experimentado estratego. Aprovechó un enorme pase de Bruno Guimaraes y venció al buen golero Zion Suzuki con un derechazo muy ajustado que ni el guantazo del meta del Parma de Italia pudo sacar.

El remate de Gabriel Martinelli que sentenció la fiesta brasileña ante los japoneses. (Lars Baron/Getty Images).

“No tengo palabras para describir esto, la alegría que tiene mi corazón ahora y todo el pueblo brasileño, mi familia, mi esposa, mi mamá, mi papá, amigos. Sabía que iba a tener otra oportunidad, gracias a dios hoy conseguimos la clasificación. Muy feliz por el juego de todo el equipo. Sin palabras”, dijo a DSports Martinelli muy emocionado.

Martinelli entró como un centrodelantero al partido. Un rol que casi no cumple en el actual campeón de la Premier League. “No hago mucho esa posición, pero sí puedo hacerlo”, manifestó el futbolista surgido en las inferiores del Ituano de su país.

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Mundial 2026: Martinelli da méritos a Ancelotti por su gol en el triunfo de Brasil a Japón

Que Gabriel Martinelli haya jugado como centrodelantero en Brasil ante Japón y que más encima respondiera con un gol que valió la clasificación a los octavos de final en el Mundial 2026 no es sólo mérito suyo. De hecho, el atacante de 25 años lo admitió sin tapujos.

“El míster conversó conmigo que puedo hacer esa posición de jugar por dentro. Independiente del puesto en la cancha, estoy feliz por ayudar al equipo”, manifestó Martinelli tras las charlas que ha tenido con Ancelotti para desempeñarse por el centro del ataque.

El festejo de Gabriel Martinelli y Brasil por el gol que les dio la victoria ante los nipones. (Lars Baron/Getty Images).

Y reiteró su compromiso irrestricto con el DT del Scratch. Para la función que él estime conveniente. “Intentaré ayudar a Brasil de la mejor manera posible”, sentenció Martinelli, quien llegó al Arsenal inglés en julio de 2019 a cambio de 7 millones de euros. Hoy está tasado en 45 millones de esa moneda, según Transfermarkt.

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