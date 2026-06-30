La U enfrentará por quinta vez al cuadro cementero, aunque nuevamente repetirá bajas en su citación para un duelo decisivo.

Universidad de Chile se quiere mantener por el camino de los triunfos en la Copa Chile 2026, donde luego de la importante victoria por 2-0 ante Unión San Felipe quedaron en lo más alto de su grupo.

Por lo mismo, este miércoles ante Unión La Calera quieren empezar a asegurar el paso en su zona, donde ahora son los líderes, aunque mantendrán un dura baja en el equipo de Fernando Gago.

Esto, porque Maximiliano Guerrero se mantendrá fuera de los citados de la U, cumpliendo una nueva fecha de castigo por la expulsión ante el mismo rival en el estadio Nicolás Chahuán.

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La U repite citación en Copa Chile

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes adelantaron la lista de citados de Universidad de Chile para enfrentar a Unión La Calera, donde se mantienen muchas bajas.

En ese sentido, no aparece Maximiliano Guerrero entre los jugadores reservados, tras la roja directa que recibió ante los cementeros, por lo que sigue en los marginados.

Pero no será el único, porque una vez más no aparecen los nombres de Matías Zaldivia, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, quienes han penado en los últimos duelos de la U, además del borrado Lucas Assadi.

Por lo mismo, se espera una formación similar a lo presentado ante Unión San Felipe, con un Juan Martín Lucero jugando en la delantera de la U en el Estadio Nacional.

Revisa la lista de citados en la U:

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensas: Diego Vargas, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Franco Fernández.

Volantes: Israel Poblete, Elías Rojas, Matías Riquelme, Marcelo Díaz, Agustín Arce, Lucas Barrera, Javier Altamirano.

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Vicente Ramírez, Andrés Bolaño.