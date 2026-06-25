La tarjeta roja le hará perder, al menos, una fecha al atacante azul, quien había dicho presente en todos los encuentros y en todos los torneos.

Universidad de Chile ha vivido una irregular temporada, con resultados que la tienen lejos de la pelea por el título, además por las constantes lesiones que han afectado al plantel.

Pero hay un jugador que había escapado de la rotación de puestos como también al hospital de los azules, con una larga lista de lesionados que han sido bajas.

Maximiliano Guerrero llevaba cartón completo en todos los partidos de la U, aunque todo se desmoronó en el empate 3-3 ante La Calera, donde se fue expulsado por roja directa, por lo que, al menos, se perderá un partido.

Maximiliano Guerrero se fue expulsado ante La Calera. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Guerrero lidera la lista de partidos jugados en la U

24 son los partidos que ha disputado Universidad de Chile en la actual temporada, donde Maximiliano Guerrero ha estado en todos los compromisos, al igual que Cristopher Toselli, quien no suma minutos dentro de la cancha, además de Ignacio Vásquez, que no salió de la banca en el Superclásico con Colo Colo.

15 partidos por la Liga de Primera, 6 de la Copa de La Liga, uno por la fase previa de la Copa Sudamericana y ahora se suman dos de la Copa Chile, donde el ex La Serena sumó minutos en todos.

Algo que se desmorona para este fin de semana, porque no podrá decir presente por la roja directa por reclamos al árbitro recibida contra La Calera, que inluso lo puden marginar de más partidos.

El primero de ellos será ante Unión San Felipe, en un duelo clave por el primer lugar del grupo en el torneo, donde Guerrero dejará vacante la banda derecha del ataque azul.

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