El defensor uruguayo prefirió tomarse con humor la sanción del Tribunal de Disciplina a su compañero argentino por difamar al árbitro Nicolás Gamboa.

En Colo Colo hay una postura muy clara respecto del severo castigo que recibió el delantero Javier Correa por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP a raíz de sus fuertes dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboatras eliminación en Copa de la Liga.

El cordobés se perderá los primeros cuatro juegos de la segunda rueda en Liga de Primera y recién volverá a la acción para el Superclásico ante Universidad de Chile. Una ausencia importante en busca de defender la cima del torneo nacional.

Como era esperable, se buscó reacciones en el plantel de Colo Colo al castigo que recibió Correa. Uno de los que sacó la voz fue el central uruguayo Joaquín Sosa, quien prefirió utilizar la ironía para opinar: “No sé si puedo hablar, porque capaz que me sancionen a mí… Así que no sé”.

¿Seguirá Joaquín Sosa en Colo Colo?

Según los papeles oficiales, el oriundo de Fray Bentos culmina su préstamo desde Bologna con el cuadro albo este martes 30 de junio. Y si bien desde Blanco y Negro afirman que seguirá en el club hasta junio de 2027, el jugador no lo ratifica.

“Yo quiero seguir en Colo Colo, nada más tienen que poner todos de su parte para poder lograrlo. La verdad es que no he hablado mucho del tema, de eso se encargan las personas que se tienen que encargar. Y si esas personas tienen ganas de hacerlo, podemos seguir”, expresó Joaquín Sosa.

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Los números del uruguayo en el Cacique

El central de 24 años disputó 20 de los 23 encuentros que registra el Cacique en la presente temporada por Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, con un total de 1.725 minutos en cancha. Registra dos goles y tres tarjetas amarillas.

En síntesis