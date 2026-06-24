El presidente del Tribunal de Disciplina explicó la sanción de Javier Correa y cómo otros se salvaron de castigos en el fútbol chileno.

Colo Colo conoció la sanción a Javier Correa por sus dichos contra Nicolás Gamboa en el fútbol chileno. Pese a que el delantero se disculpó públicamente, recibió cuatro fechas de castigo.

De inmediato, en el Monumental hubo indignación. “A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción“, protestó Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro, en redes sociales.

Y es que varios esperaban que el delantero se salvara de un castigo por los anteriores casos de Jorge Almirón, Daniel Garnero y Marcelo Díaz, todos quienes se manifestaron contra el arbitraje en algún momento.

Sin embargo, el presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Exequiel Segall, explicó por qué este caso es diferente. “Hay una confusión al decir que otros no fueron sancionados“, dijo a Cooperativa Deportes.

Esto dijo el presidente del Tribunal de Disciplina | Photosport

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“Sanción al que injuria u ofende”: La explicación del castigo a Javier Correa

“Marcelo Díaz, Jorge Almirón, el director técnico de Universidad Católica, que también se habla de él, no fueron denunciados. Y si no son denunciados, mal pueden ser sancionados”, explicó Segall.

“Para que se pueda sancionar, tiene que existir una denuncia. Javier Correa fue sancionado por la denuncia del árbitro Nicolás Gamboa“, agregó.

En ese sentido, Exequiel Segall manifestó que la denuncia que hizo el Sindicato de Trabajadores Árbitros Profesionales (Arbifup), donde se pedían 10 fechas de castigo para el jugador de Colo Colo, no era válida.

“El tribunal declaró inadmisible y no fue tramitada siquiera la denuncia que presentó el sindicato, porque no es sujeto activo frente al tribunal (…) Solo puede denunciar el árbitro y la Comisión de Árbitros de la ANFP, presidida por Roberto Tobar“, sumó.

Por último, explicó que la base del castigo para Javier Correa es que “el artículo 68 en su letra A habla de que se sanciona al que injuria o al que ofende. En este caso no hay injuria, pero sí hubo una clarísima ofensa al árbitro Gamboa por todo el contexto, por todos los dichos”.