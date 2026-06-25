El Tano citó a sus dos colegas y compatriotas para cuestionar con firmeza las maneras que tienen los jueces en el fútbol chileno, aunque evitó opinar de la suspensión a Javier Correa en la Liga de Primera 2026.

El álgido final del partido que tuvo el triunfo de Colo Colo sobre O’Higgins en la Copa Chile motivó que Fernando Ortiz se acordara de sus colegas y compatriotas Fernando Gago y Daniel Garnero, entrenadores de la U de Chile y Universidad Católica, respectivamente.

Aunque lo primero fue resumir por qué se complicó tanto el partido ante el Capo de Provincia, que concretó una ráfaga de dos goles sobre el final y puso en riesgo el triunfo albo. Hasta que apareció el jovencísimo Felipe Raipán para anotar un cabezazo que desató el jolgorio y confirmó el 3-2 definitivo.

“No quiero decir exceso de confianza, pero es un gran rival al que enfrentamos. Si no estamos concentrados 100 por ciento, a veces pasan estas cosas. Pequeños errores y ellos juegan bien. Vamos creciendo, el equipo tiene cada vez mejor funcionamiento“, resumió el Tano en TNT Sports.

El Tano Ortiz fue muy crítico con las formas de los jueces. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Luego de eso, el periodista Daniel Arrieta le consultó por su molestia con la cuaterna referil. Aunque particularmente con el 4° juez, Mario Salvo. “Lo dijo Garnero una vez. Lo dijo Gago. Ahora lo digo yo”, introdujo Ortiz para dar su respuesta. Una ácida crítica.

Daniel Garnero se quejó abiertamente de los árbitros en el fútbol chileno. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Ortiz se pone del lado de Gago y Garnero para fustigar a los árbitros

Fernando Ortiz tenía presente los reclamos de Garnero y Gago contra los árbitros. Por la manera que tienen de dirigirse a todos, principalmente. Al menos eso dijo el Tano. “Las cosas que se comunican y la forma en que se expresan no es la correcta”, acusó sin dar muchos detalles.

Fernando Gago ha tenido más de algún entredicho con los réferis en la U. (Andres Pina/Photosport).

“Entiendo y considero que es un juego. Pero van reiteradas ocasiones que la forma no es la adecuada. Eso es lo que me enojó. Que el respeto sea mutuo. Espero que se entienda”, agregó el exentrenador del Santos Laguna y el América de México.

Luego de eso, le consultaron por la sanción a Javier Correa, quien estará suspendido por cuatro fechas luego de sus palabras en contra de Nicolás Gamboa. “No me meto en esas cosas, no soy quién para opinar”, dijo escueto el DT argentino de 48 años.

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