Gonzalo Jara y el consejo de mercado para Colo Colo: le recomienda a Diego Valdés por sobre todos como prioridad de refuerzo.

Colo Colo está en modo Copa Chile a espera del inicio de la segunda rueda del la Liga de Primera 2026, pero en paralelo la dirigencia del Cacique trabaja en el mercado para definir los refuerzos que se incorporarán de cara al final del año.

Para uno de los tres cupos están en órbita los jugadores ofensivos Jordhy Thompson, Diego Valdés y Jean Meneses. En Radio ADN Gonzalo Jara se la jugó recomendando al Cacique la mejor opción.

“Creo que hoy necesita un jugador más como Valdés, en esa búsqueda futbolística para que siga creciendo Colo Colo. En ese orden: Valdés y después Thompson“, dijo Jarita.

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Jara y refuerzos de Colo Colo: Valdés y después Thompson

El exdefensa de la selección chilena, Colo Colo y Universidad de Chile, entre otros, agregó que “la urgencia para mí es Valdés, para que vaya encontrando ese jugador, estando o no Claudio Aquino, no lo sé, porque Aquino a mí me gusta, pero no está bien. Lo vi jugar en Argentina y me gusta, pero es el momento futbolístico el que manda“.

Jara le recomienda a Colo Colo la prioridad: Diego Valdés.

“Y Thompson, creo que es una necesidad para una posición que Colo Colo no tiene. No tiene extremos. Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Francisco Marchant no son extremos“, añadió.

Jarita sentencia que “y ese extremo finalmente te ayuda a cambiar el sistema. Colo Colo está repitiendo el sistema en las últimas fechas y lo ha hecho bien, pero en algún momento te toman la mano y hay que cambiar”.

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Cabe recordar Valdés es mediocampista ofensivo nominal, pero también puede ejercer como extremo, a diferencia de Thompson que sólo luce como puntero.

Resumen:

-Thompson, Valdés y Meneses son las opciones ofensivas para reforzar a Colo Colo.

-Gonzalo Jara recomendó en Radio ADN el fichaje de Valdés sobre Thompson.

-Tres cupos de refuerzos busca definir la dirigencia alba para este año.