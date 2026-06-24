El canterano azul fue figura y salvador contra La Calera al venir desde la banca con doblete por Copa Chile. Fabricio Coloccini también habló en el Chuncho.

Universidad de Chile logró salvar un empate 3-3 frente a Unión La Calera, por la segunda fechas del Grupo D de la Copa Chile 2026. La solución para la U y el DT interino, Fabricio Coloccini, vino desde el banco con el ingreso de Ignacio Vásquez, quien anotó un doble en la parte final.

“Fue un partido difícil, se nos puso cuesta arriba. Ya con el 3-1 se veía complicado, pero le metimos ganas y esfuerzo, rescatamos un empate dentro de lo malo”, dijo Vásquez a TNT Sports.

Agregó que “gracias a Dios se me está abriendo el arco, estoy contento. Los goles son algo que tengo que agregar a mi juego, y dar asistencias. Pero siempre agradecido el equipo. Hay que mejorar y trabajar, que falta mucho“.

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Nacho Vásquez y Coloccini-Gago en la U

Respecto a la cara mostrado por la U ante La Calera, expuso que “el rival también juega, son buenos, tienen grandes delanteros como el Sacha Sáez. Tenemos que encontrar regularidad, que es difícil porque estamos jugamos partidos muy seguidos, pero enfocados en lo que viene“.

Vásquez salvó de la derrota a la U y Coloccini contra La Calera.

Sobre la presencia de emergencia de Coloccini como entrenador titular, en recuperación Fernando Gago, Vásquez sentencia que “no sé como lo manejan ellos, ahora está Coloccini al mando y nosotros seguimos trabajando. Nos pegó fuerte lo del profe porque es difícil, pero gracias a Dios está mejor y pronto lo tendremos de vuelta en el CDA“.

Por su parte, Coloccini manifestó que “tuvimos momentos de buen juego después tuvimos que sufrir, tuvimos algunos errores que pueden pasar, pero que se tendrán que corregir. Lo más importante es que destaco la actitud del equipo por cómo revirtió el resultado adverso, con dos goles de diferencia. Hay que destacar el trabajo que hicieron los chicos, y eso que jugaron hace pocas horas“.

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“Son cosas que pueden pasar, hay que corregir, no hay que darle demasiada importancia. Se rescata un punto importante por como se dio y hay que destacar la actitud. Me quedo sobre todo con la rección y enfocarnos en las cosas que hay que mejorar y estamos en búsqueda de esa identidad de juego del equipo”, sentenció el argentino.

Resumen:

-Empate 3-3 entre Universidad de Chile y Unión La Calera en Copa Chile 2026.

-Ignacio Vásquez ingresó desde el banco y anotó un doblete en la parte final.

-Fabricio Coloccini dirigió interinamente a la U debido a la recuperación de Fernando Gago.