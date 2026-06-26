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Colo Colo

Aníbal Mosa mantiene viva la opción de Jordhy Thompson en Colo Colo: “Errores del pasado”

Aníbal Mosa se refirió al posible regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo. Pese a su historial, en el Monumental están abiertos a otra oportunidad.

Por Javiera García L.

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Colo Colo no le cierra las puertas a Jordhy Thompson
© PhotosportColo Colo no le cierra las puertas a Jordhy Thompson

Colo Colo sumó una nueva victoria en la Copa Chile y superó a O’Higgins en un emocionante partido. Pero no solo el encuentro fue tema en el Estadio Monumental. También, se habló de los refuerzos.

Aníbal Mosa conversó con los medios de comunicación y se refirió al mercado de fichajes del Cacique. En específico, al presidente de Blanco y Negro le preguntaron por el caso de Jordhy Thompson.

El delantero estaría buscando volver a Chile y en Pedrero no descartan su regreso, pese a que su salida se desató por un episodio de violencia de género contra quien hoy es su esposa, Camila Sepúlveda.

“Yo creo que no podemos lapidar a gente por los errores del pasado. Como dicen, ‘el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra’. Por eso, vamos a ser sumamente responsables de buscar lo mejor para el equipo, nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario”, dijo.

Esto dijo Aníbal Mosa | Photosport

Esto dijo Aníbal Mosa | Photosport

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“Escuchamos a nuestro técnico”: En Colo Colo hablan de refuerzos

Estamos haciendo el análisis interno, lo estamos haciendo muy profundamente porque no queremos desviar nada en el equipo, sino más bien que sean un aporte”, agregó Aníbal Mosa.

“Ustedes saben que estamos conversando, ayer (miércoles) conversamos con nuestro cuerpo técnico. El directorio entero escuchó a nuestro técnico y estamos en una conversación permanente para poder reforzar el equipo”, cerró.

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