En pocas horas podrás revisar si tienes los números ganadores del Loto seis aciertos.

La Polla Chilena de Beneficencia realizará este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5444, cuyo pozo acumulado se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto domingo 28 de junio

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $3.700 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $1.120 millones

Recargado: $220 millones

Revancha: $560 millones

Desquite: $240 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto jueves 25 de mayo: Números ganadores sorteo 5443

¿Cómo jugar Loto?