El técnico regresó a la banca azul luego del episodio que vivió hace unos días y en pleno partido. Explicó por qué no tomó más descanso.

Fernando Gago volvió a dirigir a la U de Chile después de uno de los días más duros de su vida. El técnico azul regresó a la cancha luego de haber sufrido un infarto que generó mucha preocupación en el Romántico Viajero.

Fue en el choque frente a O’Higgins el 18 de junio pasado que el DT presentó molestias que derivaron en que fuera intervenido. Desde entonces se mantuvo en recuperación pero esta noche, para la derrota contra Unión La Calera por Copa Chile, hizo su retorno a lo que más le gusta.

Así por lo menos lo dejó claro luego del encuentro, donde se refirió por primera vez a lo ocurrido. Ahí, si bien dejó una frase que genera más dudas, confesó que es en el campo de juego donde quiere disfrutar.

Fernando Gago se confiesa tras el infarto que asustó a la U

Después de dos semanas sin dirigir, Fernando Gago deja atrás su infarto y está de vuelta con la U. El técnico regresó a sus labores al mando del Romántico Viajero en la derrota ante Unión La Calera por Copa Chile.

Fernando Gago dirigió otra vez a la U después de haber sufrido un infarto en un partido anterior. Foto: Photosport.

En conversación con TNT Sports tras el partido, el técnico fue consultado por lo que le pasó, dando una respuesta filosófica pero que dejó más dudas que certezas. “Son situaciones de vida que estoy un poco acostumbrado, a las situaciones adversas“, señaló.

De hecho, Fernando Gago reconoció que está haciendo su vida normal pero aún sin asimilar lo que significó haber sufrido un infarto. “Todavía no caigo de lo que me pasó“, se sinceró.

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Lo que sí dejó claro el técnico de la U es que su deseo es hacer lo que le gusta, que es estar en la cancha. “Lo más lindo es estar en un campo de juego y es lo que voy a tratar de disfrutar“, sentenció.

El técnico ahora intenta enfocarse en lo que será el cierre de la fase de grupos de Copa Chile mientras mira refuerzos para la segunda rueda. Los resultados no han sido los mejores y, después de sus primeros meses en el club, de seguro quiere meterle mano a algunas cosas del plantel.

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Fernando Gago deja atrás lo que fue su infarto y trata de recuperar su vida. La U celebra la rápida recuperación de su entrenador, el que ahora tendrá que cuidarse y hacerse los chequeos correspondientes para que esto no haya sido más que un susto.

Los números de Fernando Gago en la U

Fernando Gago volvió a dirigir a la U, donde tras Unión La Calera alcanza los 16 partidos oficiales en total. En ellos ha conseguido 8 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, con 30 goles a favor y 14 en contra.

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En resumen, Gago y la U

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