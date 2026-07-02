El técnico de los azules reveló la planificación para el mes de julio, donde habrá días de descanso, pero luego un trabajo físico exigente.

Universidad de Chile se prepara para el receso que habrá en el fútbol chileno, algo que se concretará desde este domingo, una vez que termine el duelo ante Santiago Wanderers por la Copa Chile 2026.

Esto, porque los azules volverán a jugar por la Liga de Primera 2026 recién el 26 de julio, cuando visiten al Audax Italiano por la fecha 16 en el estadio Bicentenario de La Florida.

Con un irregular torneo, el técnico Fernando Gago tomó una decisión para los días libres que tendrán los jugadores azules, que incluye días de vacaciones y una pretemporada.

Gago también busca el regreso de los referentes de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Las vacaciones y la pretemporada de la U

Fue el propio técnico Fernando Gago quien detalló su planificación con Universidad de Chile, quienes este domingo 5 quedarán con días de vacaciones para todo el plantel.

“La planificación que tuvimos en estos partidos era mantener una idea de futbolistas que puedan agarrar ritmo. Sabíamos que tenemos un parate que aprovecharemos para descansar y hacer una pretemporada”, explicó.

“Necesito que descansen tres a cuatro días y luego dos semanas de pretemporada. Serán 19 días de entrenamiento donde tenemos que llegar lo mejor al inicio del campeonato”, profundizó.

Por lo mismo, tomó una decisión en Copa Chile, apuntando llegar lo mejor a ese trabajo de intertemporada: “Hoy había jugadores que podían estar, pero preferimos que sigan trabajando para apuntar a la mini pretemporada, que es un trabajo más fuerte del que venimos haciendo, necesitamos que lleguen de la mejor manera”.

Mira la conferencia de Gago: