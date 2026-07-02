La protesta de los hinchas de la U continúa, incluso el registro más bajo de asistencia en el Estadio Nacional. ¿Qué piden? Acá te contamos en detalles.

Universidad de Chile ha vivido una irregular temporada, donde los hinchas no están para nada contentos con el desempeño del plantel del técnico Fernando Gago.

Pero hay algo más allá que tiene intranquilos a los fieles seguidores azules, que le soltaron la mano al equipo, tanto así que en el duelo donde perdieron 1-0 ante La Calera registraron un poco más de 7 mil personas en el Estadio Nacional.

Todo en medio de una protesta liderada por la barra de Los de Abajo que ha llamado a no asistir al estadio hasta que bajen las entradas, además de apuntar los líos dirigenciales que ha tenido Azul Azul con el caso de Michael Clark.

Los hinchas azules han dejado el codo sur del Estadio Nacional. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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La barra de la U declaró un boicot contra Azul Azul

Universidad de Chile va en un claro descenso en asistencia de sus hinchas al Estadio Nacional, que se ha profundizado en la última Copa Chile con una protesta de sus hinchas.

Pese a que la dirigencia de Azul Azul asumió el golpe y pidió a las autoridades bajar el aforo, de manera de tener un plan de seguridad más acotado a la cantidad de gente que va al estadio, la movilización se ha vuelto constante.

Ante Unión San Felipe el número bajo las 12 mil personas, pero ante La Calera fueron 7.114 espectadores los que llegaron a una fría noche en el principal reducto del país.

Si bien la U tiene una base de abonados de casi 10 mil espectadores, esa cifra también ha bajado en el último partido, lo que llama la atención hasta dónde se puede llegar, incluso con promociones de 2×1 que no han sido el bálsamo al problema.

Los hinchas de la U meten presión en las redes sociales.

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“Sienten la presión”

Fue en el mes de junio cuando la barra de la U dijo basta a los precios de las entradas, donde aprovecharon de apuntar los problemas dirigenciales que han manchado la historia de la U y sueldos millonarios de jugadores fuertemente criticados.

Por lo mismo, pusieron sobre la mesa armar un boicot que corresponde en no comprar entradas para los partidos en el Estadio Nacional, de manera de golpear el bolsillo de la concesionaria.

Algo que ha tenido un efecto progresivo, además que en los partidos se han visto lienzos en contra de la dirigencia, además de la presidenta Cecilia Pérez con su directiva.

Es más, en la noche del miércoles se apuntó a una “invitación” a las escuelas de fútbol del club en el duelo ante San Felipe, donde aseguran que los apoderados tuvieron que costear su propia entrada para ver el desfile de sus hijos en la cancha.

Al parecer esta situación va escalando, aunque el próximo partido de local de la U corresponde al regreso de la Liga de Primera, cuando en la fecha 17 regresen al Estadio Nacional para recibir a Huachipato, justo un partido que tendrá mucho morbo.

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