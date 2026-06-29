Sufre Fernando Ortiz: Colo Colo pierde a figura tras lesión por más de lo esperado

Los albos lamentan una sensible baja por gran parte de la Copa Chile y arriesga llegar con lo justo a la segunda rueda de la liga de Primera.

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este lunes feriado, porque en medio de los partidos de 16° del Mundial 2026, se mide ante Unión Española por la Copa Chile.

Los albos tienen cartón completo en el certamen nacional, puesto que ganaron los dos encuentros que disputaron y esperan seguir en racha, para acercarse a una clasificación a segunda ronda.

El equipo de Fernando Ortiz goza de un gran momento futbolístico, sin embargo, no todas las noticias son positivas, debido a que perdió a Lautaro Pastrán, uno de los jugadores más en forma en los últimos encuentros.

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Lautaro Pastrán estará cerca de un mes sin jugar en Colo Colo

Lautaro Pastrán se lesionó en el pasado partido ante O’Higgins por la Copa Chile y estará cerca de un mes fuera de las canchas.

El cuerpo médico del elenco popular informó que el argentino-chileno sufre de un esguince medial grado 2 de la rodilla derecha, por lo que está en tratamiento kinésico, para luego entrar a reintegro deportivo.

Lautaro Pastrán se lesionó en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

La lesión de Pastrán obliga a que esté gran parte de la Copa Chile fuera de acción, y se prevé que llegue con lo justo al estreno de Colo Colo en la segunda rueda ante Deportes Limache, el 24 de julio en el estadio Monumental.

Lautaro Pastrán se transformó en la figura de Colo Colo en el tramo final de la primera rueda y siguió con buen nivel en la Copa Chile, pero ahora debe estar un algo tiempo sin jugar.

En síntesis

Colo Colo vs Unión Española: juegan este lunes feriado por la Copa Chile.

juegan este lunes feriado por la Copa Chile. Lautaro Pastrán sufre esguince medial grado 2 en rodilla derecha y será baja.

grado 2 en rodilla derecha y será baja. Retorno el 24 de julio: posible regreso ante Deportes Limache en el Monumental.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Copa Chile?

El partido entre Unión Española y Colo Colo por la Copa Chile se jugará este lunes 29 de junio, a partir de las 19:30 horas, en el estadio Santa Laura.