El icónico Coke Contreras, quien jugó en el Cacique y la Universidad Católica, le dio su venia al posible arribo del volante antofagastino a Pedrero. Eso sí, sabe que Fernando Ortiz tendría tarea en la pizarra si se logra.

La edición del Diario de Antofagasta de este martes 30 de junio llenó de ilusión a varios hinchas de Colo Colo con el posible fichaje de Erick Pulgar. Aunque la información del citado medio no era una garantía, sí hablaba de que el volante del Flamengo de Brasil piensa antes de tomar una decisión.

“Habría recibido una oferta de Colo Colo, lo que podría traer de vuelta al jugador al fútbol chileno”, sentenció el matutino. Y a pesar de que todo estaba planteado en condicional, de inmediato surgieron las expectativas albas por sumar a un jugador de ese recorrido.

Antes del Mengao, el antofagastino jugó en Deportes Antofagasta, Universidad Católica, el Bologna y la Fiorentina de Italia, además del Galatasaray de Turquía. A sus 32 años, parece como una carta segura en el mercado de fichajes para cualquier elenco sudamericano.

Erick Pulgar celebra junto al colombiano Jorge Carrascal. (Wagner Meier/Getty Images).

Eso mismo piensa Jorge Contreras, quien atendió el llamado de RedGol para hablar sobre esta posibilidad. “Es un jugador que ha demostrado nivel, calidad. Vendría bien a cualquier equipo de los grandes”, manifestó el Coke, quien sabe bien de las presiones que implican esas instituciones.

Además de haber pasado por los albos, jugó en la UC. Al igual que Pulgar, quien desde la Franja saltó al fútbol europeo a cambio de unos 2,6 millones de dólares. “Tiene la madurez, sobre todo para jugar acá al fútbol chileno. Es una buena alternativa”, apuntó el Coke Contreras.

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Las movidas tácticas de Colo Colo en caso de cerrar el fichaje de Erick Pulgar

Eso sí, en caso de que Colo Colo concretara el fichaje de Erick Pulgar, Fernando Ortiz quedaría obligado a hacer cambios en una zona media que ha servido como punto clave del equipo: Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán han tenido buenas actuaciones.

¿Querrá el Tano Ortiz recibir a Pulgar para su equipo? (Andrés Piña/Photosport).

“Colo Colo viene jugando bien en ese sector de la cancha. Si entra Pulgar, hay que sacar a uno de los que está rindiendo bien”, apuntó Coke Contreras. Aunque el recorrido internacional del antofagastino hace pensar que no sería tan complejo darle un espacio en la formación alba.

Erick Pulgar también se coronó en el Brasileirao junto al Fla. (Buda Mendes/Getty Images).

Lo mismo piensa Contreras. “Es un tremendo nombre y eso lógicamente le daría mucho más potencial al equipo de Colo Colo”, sentenció el Coke. Como diría algún buscador de frases hechas ridículas: pulgar para arriba a Erick Pulgar.

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