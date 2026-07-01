El volante nuevamente no aparece en la citación de la U, lo que se mezcla con la opción de salida y un complejo momento familiar.

Universidad de Chile enfrenta esta noche a Unión La Calera, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, donde nuevamente no aparece Lucas Assadi en la citación del partido.

El volante atraviesa por un complejo momento, con un quinto partido donde no es considerado, lo que se ha mezclado con varios temas que distancian al formado en casa de su propio club.

En ese sentido, en las últimas horas se ha conocido varios temas que lo tienen molesto, como una oferta rechazada por la dirigencia de Azul Azul, como también un tema personal donde “no se sintió acompañado” por la U.

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. Fecha 11, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 25/04/2026 Andres Pina/Photosport Football, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. 11th turn, 2026 First division league. Universidad de Chile player Lucas Assadi is pictured during a first division match against Universidad Catolica at Nacional stadium in Santiago, Chile. 25/04/2026 Andres Pina/Photosport

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La U explica la ausencia de Assadi como una “decisión técnica”

Fue tras la victoria de Universidad de Chile ante Unión San Felipe que, el ayudante del técnico Fernando Gago, Fabricio Coloccini, fue consultado sobre la ausencia de Lucas Assadi.

El volante acompañó al plantel en el Estadio Nacional, pero imágenes de TNT Sports lo mostraron evidentemente con cara de molestia por el momento que atraviesa.

“Lucas es un jugador más del plantel, tiene las mismas posibilidades que tienen todos, la ausencia se da por una decisión técnica y no pasa más de eso”, explicó Coloccini.

“Podemos decir que alguno de los chicos que estuvo en convocatoria, hoy no le tocó a Lucas y no es más que eso. Es una decisión técnica y esas cosas son interna, se manejan con el jugador y el cuerpo técnico”, cerró el tema.

La imagen de Lucas Assadi en el último partido de la U ante San Felipe. Foto: TNT Sports.

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“Assadi se sintió poco acompañado por la U”

Uno que profundizó en el momento de Lucas Assadi en Universidad de Chile fue el periodista Marcelo Muñoz, en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, donde reveló un motivo de la molestia del jugador con el club.

“La información que pude recopilar, es que en enero hubo una oferta para irse y la U no la tomó, el jugador sentía que era el momento y le hizo ruido“, explicó en primera instancia.

Lo otro tiene que ver con un tema personal que vivió hace poco el volante, con el fallecimiento de su abuelo, donde sintió distancia de parte del club.

“Me lo dieron, no sé como si justificación, pero sí para entender su molestia, es que se sintió muy poco acompañado por la muerte de su abuelo, nadie se le acercó para un lo lamento, no para un feriado nacional, si no que un gesto institucional que no hubo y eso muestra la molestia, pero está claro que la U debe buscar una oferta interesante porque es difícil cambiar el rumbo”, detalló.

Assadi busca su salida en el mercado de fichajes.

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La oferta que rechazó la U por Lucas Assadi

Una de las situaciones que choca en el proceso que vive Lucas Assadi con Universidad de Chile, es que se habla de su inminente salida con una venta en el mercado de fichajes.

Pero la dirigencia de Azul Azul acaba de rechazar una nueva propuesta del extranjero, algo que puso sobre la mesa el medio Emisora Bullanguera con un monto millonario que no fue aceptado.

“En detalle, se trató de una propuesta desde 1.8 millones de dólares por el 70% del pase, oferta presentada por el club Maccabi Haifa de Israel“, explicaron en su información.

Algo que puede ser un nuevo condimento en esta molestia, porque se entiende que no quieren que juegue, pero tampoco lograr su salida enticipada al extranjero.