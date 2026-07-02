Minuto a minuto: Suiza del “chileno” Rodríguez se juega el paso a octavos del Mundial ante Argelia

Suiza y Argelia se ven las caras por el paso a los octavos de final del Mundial 2026. En los europeos es titular Ricardo Rodríguez, de sangre chilena.

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 siguen su curso: la jornada de este jueves la cierran las selecciones de Suiza contra Argelia, en Vancouver, Canadá. Al duelo estarán pendientes Colombia y Ghana de cara a la siguiente ronda.

Los suizos, con la presencia del jugador de sangre chilena, Ricardo Rodríguez, esperan ratificar por qué clasificaron como primeros en el Grupo B, que era completado por Canadá, Bosnia Herzegovina y Qatar.

Ricardo Rodríguez y Suiza pueden poner un pedacito de Chile en los octavos de final del Mundial 2026.

Argelia, por su parte, se metió en la ronda de los 32 mejores entre los ocho terceros de grupo tras enfrentar a Argentina, Austria y Jordania.

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Minuto a minuto: Suiza vs. Argelia