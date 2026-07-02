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Mundial 2026

Minuto a minuto: Suiza del “chileno” Rodríguez se juega el paso a octavos del Mundial ante Argelia

Suiza y Argelia se ven las caras por el paso a los octavos de final del Mundial 2026. En los europeos es titular Ricardo Rodríguez, de sangre chilena.

Por Diego Jeria

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Suiza y Argelia se enfrentan los los 16avos del Mundial 2026.
© Montaje IASuiza y Argelia se enfrentan los los 16avos del Mundial 2026.

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 siguen su curso: la jornada de este jueves la cierran las selecciones de Suiza contra Argelia, en Vancouver, Canadá. Al duelo estarán pendientes Colombia y Ghana de cara a la siguiente ronda.

Los suizos, con la presencia del jugador de sangre chilena, Ricardo Rodríguez, esperan ratificar por qué clasificaron como primeros en el Grupo B, que era completado por Canadá, Bosnia Herzegovina y Qatar.

Ricardo Rodríguez y Suiza pueden poner un pedacito de Chile en los octavos de final del Mundial 2026.

Ricardo Rodríguez y Suiza pueden poner un pedacito de Chile en los octavos de final del Mundial 2026.

Argelia, por su parte, se metió en la ronda de los 32 mejores entre los ocho terceros de grupo tras enfrentar a Argentina, Austria y Jordania.

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Minuto a minuto: Suiza vs. Argelia

Dónde ver el partido

Suiza contra Argelia será transmitido por televisión de forma exclusiva por TV paga a través de la señal de Dsports (610/1610) en DirecTV. Online por streaming podrás verlo en las plataformas de DGO, Paramount+, Prime Video y DAZN para clientes suscrito.

El fixture en octavos

El ganador del partido entre Suiza y Argelia se medirá en la siguiente fase a Colombia o Ghana.

Bonita postal

Suiza comparte la postal del estadio BC Place de Vancouver. ¡Qué lujo de recinto!

Buen ánimo en Suiza

Ricardo Rodríguez fue protagonista en las redes sociales de Suiza en la previa del trascendental partido.

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Los datos del partido

Suiza y Argelia se enfrentan este jueves 2 de julio, desde las 23:00 horas de Chile, en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá. El partido válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 será arbitrado por el argentino Yael Falcón Pérez.

FORMACIÓN CONFIRMADA DE SUIZA

El once de los europeos: 10 y medio suizos, medio chileno:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE ARGELIA

El once de los africanos:

Comenzamos la previa

Buenas noches amigas y amigos. Comenzamos la previa del partido entre Suiza y Argelia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Te invitamos a acompañarnos en la espera del duelo y durante el encuentro con el resultado en vivo y el relato minuto a minuto.

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