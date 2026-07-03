Argentina llega a octavos de final del Mundial 2026 tras conseguir puntaje perfecto en fase de grupos, con las victorias ante Argelia, Austria y Jordania. La Albiceleste, liderada por Lionel Messi, buscará mantener su gran nivel en Miami.
Cabo Verde, por su parte, vive un momento histórico luego de avanzar invicto a esta instancia en su primera participación en una Copa del Mundo y este viernes lo dará todo frente al vigente campeón del mundo.
Messi lleva seis goles en lo que va de Copa del Mundo – Getty
¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde?
Argentina se enfrenta a Cabo Verde este viernes 3 de julio, desde las 18:00 hrs de Chile, en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de la cita planetaria.
Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
ver también
Lionel Scaloni anticipa un partido duro ante Cabo Verde en el Mundial: “No están acá de casualidad”
Probable formación Argentina vs. Cabo Verde
Dibu Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Thiago Almada.
Tabla de posiciones del Mundial 2026
En resumen…
- Argentina vs. Cabo Verde jugarán por los dieciseisavos este viernes 3 de julio.
- El partido comenzará a las 18:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
- Chilevisión, DSports, Disney+ Premium, Amazon Prime transmitirán en vivo el encuentro en Chile.