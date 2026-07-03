Lionel Messi lidera a Argentina que llega con el puntaje perfecto en la fase de grupos, para enfrentar a Cabo Verde.

Argentina llega a octavos de final del Mundial 2026 tras conseguir puntaje perfecto en fase de grupos, con las victorias ante Argelia, Austria y Jordania. La Albiceleste, liderada por Lionel Messi, buscará mantener su gran nivel en Miami.

Cabo Verde, por su parte, vive un momento histórico luego de avanzar invicto a esta instancia en su primera participación en una Copa del Mundo y este viernes lo dará todo frente al vigente campeón del mundo.

Messi lleva seis goles en lo que va de Copa del Mundo – Getty

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde?

Argentina se enfrenta a Cabo Verde este viernes 3 de julio, desde las 18:00 hrs de Chile , en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Probable formación Argentina vs. Cabo Verde

Dibu Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Thiago Almada.

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…