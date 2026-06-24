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Mundial

¿Final Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026? Depende de Colombia

Si Colombia le gana el grupo a Portugal, Cristiano Ronaldo podrá enfrentarse a Lionel Messi solamente en la definición del Mundial.

Por Felipe Escobillana

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Sería épico: una final entre Messi y Cristiano Ronaldo
© IA GeminiSería épico: una final entre Messi y Cristiano Ronaldo

Terminó la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y se puede empezar a visualizar el futuro de lo que serán los cruces de mata-mata desde 16avos de final en adelante.

En ese aspecto es donde un encuentro que muchos esperaban en cuartos de final, puede darse en la gran final: un Argentina versus Portugal, con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la cabeza.

Eso sí, todo depende de un equipo sudamericano. Esto porque Colombia es quien lidera el Grupo K con 6 puntos, zona que teóricamente iba a ganarla el cuadro luso, que solo suma 4.

En la última fecha se miden colombianos y portugueses. Si la escuadra que lidera James Rodríguez empata o gana, dejarán a los europeos con la segunda posición del grupo.

Si has estado siguiendo los resultados de estas últimas dos semanas, recuerda que el código promocional activa funciones especiales para la fase final.

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La soñada final de Messi ante Cristiano Ronaldo

Así, se podrá empezar a soñar con la final de Messi contra Cristiano Ronaldo, ya que irán por partes distintas del cuadro. La FIFA, obviamente, se soba las manos.

Eso sí, el que la tendría mucho más difícil es el Bicho, ya que caería a la parte alta donde, a priori, estarían las grandes potencias del Mundial: Francia, España y Alemania, entre otros. Incluso, si Brasil no gana su grupo, también iría por ahí.

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Para los argentinos el camino a la final estaría totalmente allanado, considerando que pueden jugar ante Cabo Verde o Arabia, en octavos Paraguay/Australia/Irán, luego Suiza/Canadá/Colombia y en semis recién podrían toparse ante Inglaterra.

Eso sí, todo depende de que Colombia le haga la gracia a Portugal.

El cuadro del Mundial 2026

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