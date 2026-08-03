El cuadro albo saca cuentas y tiene en la mente un partido en especial para que haga su estreno el meta caboverdiano.

Ya está en Chile. Tras una larga espera, el arquero más querido del pasado Mundial 2026, Vozinha, arribó al país para convertirse en el fichaje estrella de Colo Colo.

El arquero de Cabo Verde tuvo un caluroso recibimiento en el aeropuerto de Santiago, donde un millar de hinchas albos le dio la bienvenida al país, en medio de cánticos y gritos.

Josimar José Évora Dias se realiza este mismo lunes los exámenes médicos de rigor, y a partir de este martes tendrá su primera práctica con sus compañeros en Colo Colo.

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Colo Colo quiere que Vozinha debute ante O’Higgins a estadio lleno

Vozinha se tiene que poner a punto rápido, puesto que su último partido disputado fue el viernes 3 de julio, cuando Argentina le ganó por 3-2 a Cabo Verde en el Mundial 2026.

El próximo partido del Cacique será este domingo ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán, sin embargo, se espera que el arquero de 40 años no sea considerado para dicho encuentro.

Vozinha generó la locura en el aeropuerto. Foto: Photosport

El siguiente encuentro de local de Colo Colo será el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas ante O’Higgins, el cual es apuntado para el debut de Vozinha. Se espera un estadio Monumental repleto.

Vozinha tiene que buscar su mejor nivel para ponerse pronto la camiseta de Colo Colo y ser considerado por Fernando Ortiz en el equipo titular.

En síntesis

Vozinha llegó a Chile para convertirse en el nuevo fichaje de Colo Colo .

llegó a Chile para convertirse en el nuevo fichaje de . El arquero de Cabo Verde se realiza exámenes médicos este lunes en Santiago.

se realiza exámenes médicos este en Santiago. El debut de Vozinha podría ser el domingo 16 de agosto ante O’Higgins.

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