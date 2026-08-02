En redes sociales ya figuran varias fotos del arquero de Cabo Verde, que viene en camino a Santiago para sellar su arribo al Cacique.

Llegó el momento. Tras días de especulaciones e informaciones infundadas, Vozinha tomó un avión y se vino a Chile, para sellar su comentado fichaje en Colo Colo.

A pesar que se comentó que el arquero de Cabo Verde se estaba arrepintiendo de llegar a los albos, donde fue anunciado el 24 de julio, finalmente el jugador emprendió rumbo a Santiago para sellar su contratación.

Vozinha, elegido como el mejor arquero del Mundial 2026 por los hinchas, vivirá su primera experiencia en el fútbol sudamericano y a sus 40 años ficha por Colo Colo, que lidera con comodidad la Liga de Primera.

ver también ¡Fin a los rumores! Vozinha viaja a Chile para cerrar su fichaje en Colo Colo

Hinchas chilenos le piden fotos a Vozinha en el avión

Vozinha viajó a Chile junto a su representante Bernardo Vasconcelos, y vienen en el vuelo de Iberia 113, que partió desde Madrid y llegará al país cerca de las 20:30 horas de este domingo.

Josimar José Évora Dias ya empieza a sentir el calor de los chilenos, debido a que lo acosaron en el avión y le pidieron fotografías, las que ya circulan en las redes sociales.

Vozinha posa con una chilena en el avión.

Vozinha es la figura del vuelo 113 de Iberia.

Vozinha, que viene con una polera blanca con vivos negros (justo los colores de Colo Colo), recibió el cariño de los fanáticos en el aeroplano y acción a posar junto a ellos.

Vozinha en las próximas horas estará en Chile, para luego hacerse los exámenes médicos de rutina, firmar su contrato y ser presentado oficialmente como jugador de Colo Colo.

En síntesis

Vozinha viaja a Chile para sellar su fichaje en Colo Colo .

viaja a Chile para sellar su fichaje en . El arquero de 40 años fue elegido el mejor del Mundial 2026 .

fue elegido el mejor del . El vuelo Iberia 113 aterrizará este domingo a las 20:30 horas.

ver también ¡Locura por Vozinha! Hinchas de Colo Colo se organizan para ir a recibirlo a lo grande en el aeropuerto

La tabla de posiciones de la Liga de Primera