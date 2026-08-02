¡Fin a los rumores! Vozinha viaja a Chile para cerrar su fichaje en Colo Colo

El arquero caboverdiano tomó el vuelo que lo traerá a Santiago para convertirse en nuevo jugador del Cacique.

Fin al misterio. Josimar José Évora Dias, más conocido mundialmente como Vozinha, tomó el avión que lo traerá a Chile para convertirse en el nuevo arquero de Colo Colo.

El periodista italiano experto en fichajes Fabrizio Romano, publicó una imagen donde aparece el meta caboverdiano en un avión, en compañía de su agente Bernardo Vasconcelos, rumbo a Santiago para cerrar la operación.

“Vozinha, en camino a Chile para completar su traspaso al Colo Colo“, comentó Romano, dando por cerrado el historiado fichaje del arquero que se hizo famoso en el Mundial 2026 con el líder de la Liga de Primera.

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Fin a las especulaciones: Vozinha jugará en Colo Colo

El arribo de Vozinha a Santiago se tendría que haber realizado el pasado martes, sin embargo, el africano tuvo una serie de problemas personales, ligados a los documentos que debe tener para trabajar en Chile, lo que provocó una serie de rumores.

Al ser un personaje conocido a nivel mundial, el golero provocó que se repartieran informaciones por la tardanza en su viaje. Se habló de ofertas de Marruecos, México y de que tenía una charla en Brasil.

Vozinha viene viajando a Chile.

Finalmente, Vozinha pudo solucionar sus inconvenientes y ya está en camino al país, donde defenderá la camiseta del sólido puntero del fútbol chileno.

Vozinha se sumará en el corto plazo a los trabajos del entrenador Fernando Ortiz, pero antes de eso, será presentado en sociedad como el gran fichaje de Colo Colo para el cierre de la temporada 2026.