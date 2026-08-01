El entrenador albo, además de analizar la buena victoria sobre Everton, tuvo que responder al tema del momento en el Cacique.

Colo Colo sigue intratable en su pelea por quedarse con el título en esta Liga de Primera 2026. Los albos vencieron en una verdadera guerra de goles por 4-3 en su visita a Everton, sumando en esta fecha 17 tres puntos de oro para seguir arriba de todos.

Sin embargo y pese a la buena victoria, el tema del momento en el Cacique sigue siendo la posible llegada de Vozinha por estos días. Pese a que el acuerdo se oficializó hace más de una semana, el portero sigue sin viajar a Chile para integrarse a los albos.

El propio Fernando Ortiz se tuvo que referir a esto una vez finalizado el partido, teniendo un curioso intercambio con el periodista Daniel Arrieta ante las cámaras de TNT Sports.

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Ortiz no tiene idea de si llega Vozinha a Colo Colo

El DT albo partió diciendo que “fue un rival muy difícil, que planteó muy bien el partido. Pudimos resolverlo en muchas ocasiones, donde a veces lo errores cuesta caro, pero rescato la entrega de los jugadores, de querer ir a buscar siempre el partido. Rescato muchas cosas, pero también hay que corregir”.

Colo Colo sigue esperando por Vozinha en este mercado de fichajes. | Foto: Getty Images.

“No todo lo hacemos perfecto. No todo sale como uno piensa. Son seres humanos que pueden cometer equivocaciones, y eso puede costar caro. Por eso marco cuando hay un grado de querer revertir situaciones. Equivocarnos podemos todos, pero la reacción está y estuvo”, agregó.

Sobre el portero de Cabo Verde, todo comenzó cuando Arrieta le consultó “Fernando, lo que se pregunta todos los hinchas. ¿Llega Vozinha?”. El DT albo se limitó a responder “tú lo sabes”. “Yo no tengo idea”, contestó Arrieta, “yo tampoco”, concluyó el argentino.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo ante Unión La Calera el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este compromiso será válido por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis