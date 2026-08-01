El portero de Cabo Verde puso sobre la mesa un requerimiento clave para llegar al Popular en este mercado de fichajes.

Colo Colo está por cerrar una semana lleva de incertidumbre en torno al fichaje de Vozinha. El portero de Cabo Verde se está haciendo de rogar para mandar alguna señal al Cacique y, mientras no pise suelo nacional, su arribo al club sigue siendo una incógnita.

A pesar de que los rumores que apuntan a que la operación está caída, sobre todo por la opción que el meta tendría de jugar en Marruecos, en el Popular todavía reina la esperanza de tenerlo pronto en el plantel de Fernando Ortiz.

Esfuerzos por el lado de Colo Colo no han faltado. Y ojo, que esto se vio reflejado en la movida que hizo la dirigencia de Blanco y Negro ante un requerimiento clave de Vozinha para decidirse por jugar en el fútbol chileno.

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La exigencia que Colo Colo le tuvo que cumplir a Vozinha

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, dentro de las exigencias que puso el portero de Cabo Verde para llegar a Chile era que acá pueda jugar con su apodo en la camiseta. Por lo mismo, en el Cacique tuvieron que hacer bastante lobby en el Consejo de Presidentes de la ANFP para lograrlo.

Según el mencionado medio, en la asamblea que se realizó de manera telemática Aníbal Mosa tomó la palabra para confirmar que la necesidad de votar esto rápidamente era, en pocas palabras, porque Vozinha lo puso dentro de sus requerimientos. ¿Y si se rechazaba? Pues el acuerdo con el jugador se caía.

Para Vozinha el poder jugar con camiseta en Chile era clave para jugar en Colo Colo. | Foto: Getty Images.

Al final, todos los asistentes a la reunión votaron a favor de que el arquero de Cabo Verde pueda jugar con la camiseta que lo lanzó al estrellato en el último Mundial 2026. Ahora solo resta que por fin llegue a Chile para ponerle término a toda esta teleserie.

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En síntesis