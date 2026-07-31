La nueva oportunidad de mercado que aleja a Vozinha de Colo Colo: “Ofrecen más dinero”

Keno Salinas reportó que el Berkane de Marruecos ya firmó al DT que dirigió Cavo Verde y por ello, va con todo por el portero de 40 años.

El mercado de fichajes de Colo Colo se entrampa a última hora y la llegada de Vozinha se ve más lejana que nunca. Esto porque ahora un gigante de África viene por el portero y romperá el chanchito por su contratación.

Justo cuando Fernando Ortiz dio el visto bueno, y en la ANFP se aceptó que el portero Josimar José Évora Dias ocupe el “Vozinha” en su camiseta, aparece el Renaissance Sportive Berkane para quedarse con su carta.

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Así lo informó Kenotrotamundos Skechers Fútbol durante la tarde de este viernes, quien confirmó la nueva oportunidad de mercado que tienta al guardameta revelación del Mundial.

“Hemos seguido reportando la situación de Vozinha. Su entorno entregó una nueva información. Se consolida la opción de ir al fútbol marroquí”, avisó el comunicador desde Madrid.

El gigante marroquí que le quita fichaje de Vozinha a Colo Colo: “Más dinero”

En su reporte, Kenotrotamundos Skechers Fútbol explicó la información que llegó a sus manos y que tiene que ver con el RS Berkane que ya tiene listo a Pedro Leitao Brito, el DT que dirigió a Cabo Verde en el Mundial.

Bubista ahora dirigirá el RS Berkane y quiere a Vozinha como su arquero titular (Photo by Michael Steele/Getty Images)

“El colega Raphael Brezo nos confirma que Bubista será el nuevo entrenador del Bernake. Mañana firma y a partir de ahí estaría todo listo Vozinha”, detalló.

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Por lo mismo, dicha llegada -y con el respaldo de la dirigencia- permitirá que se cargue con todo por Vozinha. En especial porque disputarán la Champions League de África y es el gran anhelo del portero. Además se suma que el ofrecimiento económico será mayor que el que puso sobre la mesa Colo Colo.

“No hay documentos firmados. Pero el entrenador quiere a Vozinha. Por lo que se estaría negociando su llegada con más dinero que ofreció ByN”, resaltó. Por lo que se vienen horas claves para el Cacique. Lo que se da en la antesala del partido ante Everton de este sábado y que puede ser fundamental para despegarse en la Liga de Primera.