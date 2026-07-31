Equipo estelar: la formación de Colo Colo ante Everton con un esperado retorno

Una semana movida ha tenido Colo Colo en el plano administrativo, debido a que se retrasó la llegada del arquero Vozinha, quien aún no arriba a Chile, lo que ha generado una ola de especulaciones.
A pesar que el meta de Cabo Verde aún no aterriza en suelo chileno, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, confirmó que el golero de 40 años llegará a la escuadra popular.
Colo Colo, además, vuelve a la cancha este sábado, cuando se mida ante Everton en Viña del Mar con la idea de extender a 8 partidos seguidos su racha de triunfos, y así mantener ventajas en la cima de la Liga de Primera.
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La formación de Colo Colo ante Everton
El Tano Ortiz tiene lista la formación de Colo Colo para el partido ante Everton, donde asoma un cambio en relación al triunfo frente a Deportes Limache en el estadio Monumental.
La modificación es en la defensa, donde el uruguayo Joaquín Sosa retorna a la titularidad tras cumplir con su castigo. En tanto, Erick Wiemberg, no será considerado al estar suspendido por su expulsión contra los limachinos.
Joaquín Sosa vuelve en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport
Además, vuelven a estar en consideración los delanteros Marcos Bolados y Lautaro Pastrán, quienes se recuperaron de sus lesiones y pueden, al menos, ir a la banca.
La más posible formación de Colo Colo, según Cacique Pasión, es con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.
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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Everton por la Liga de Primera?
El partido entre Everton y Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera se jugará este sábado 1 de agosto, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.