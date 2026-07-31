Equipo estelar: la formación de Colo Colo ante Everton con un esperado retorno

El entrenador Fernando Ortiz define al equipo para el duelo de este sábado por la fecha 17 de la Liga de Primera.

Una semana movida ha tenido Colo Colo en el plano administrativo, debido a que se retrasó la llegada del arquero Vozinha, quien aún no arriba a Chile, lo que ha generado una ola de especulaciones.

A pesar que el meta de Cabo Verde aún no aterriza en suelo chileno, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, confirmó que el golero de 40 años llegará a la escuadra popular.

Colo Colo, además, vuelve a la cancha este sábado, cuando se mida ante Everton en Viña del Mar con la idea de extender a 8 partidos seguidos su racha de triunfos, y así mantener ventajas en la cima de la Liga de Primera.

ver también Fernando Ortiz confirma que Vozinha jugará en Colo Colo: “Lo vi feliz”

La formación de Colo Colo ante Everton

El Tano Ortiz tiene lista la formación de Colo Colo para el partido ante Everton, donde asoma un cambio en relación al triunfo frente a Deportes Limache en el estadio Monumental.

La modificación es en la defensa, donde el uruguayo Joaquín Sosa retorna a la titularidad tras cumplir con su castigo. En tanto, Erick Wiemberg, no será considerado al estar suspendido por su expulsión contra los limachinos.

Joaquín Sosa vuelve en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Además, vuelven a estar en consideración los delanteros Marcos Bolados y Lautaro Pastrán, quienes se recuperaron de sus lesiones y pueden, al menos, ir a la banca.

La más posible formación de Colo Colo, según Cacique Pasión, es con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

ver también “Si existe una posibilidad”: Fernando Ortiz cuenta la realidad de Colo Colo en el mercado de fichajes

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Everton por la Liga de Primera?

El partido entre Everton y Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera se jugará este sábado 1 de agosto, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera