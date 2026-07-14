El tanto anulado a Leandro Fernández tras llamado del VAR por una infracción de Marcelo Morales, impidió una definición por el título entre los Azules y Colo Colo.

Universidad de Chile lleva un largo tiempo sin ser campeón. En el 2024 tuvieron la oportunidad de cortar esa racha, pero Colo Colo terminó dando la vuelta olímpica. Maximiliano Guerrero no olvida.

Dirigidos por Gustavo Álvarez, el Romántico Viajero necesitaba ganar en la última fecha ante Everton y esperar que el descendido Copiapó le robara puntos a los Albos. El León de Atacama les dio una mano, pero el Bulla no pudo hacer su pega en el Estadio Nacional.

El recuerdo de Maxi Guerrero

Los minutos finales de Universidad de Chile ante Everton en 2024 fueron dramáticos. Igualaban 1-1, pero en el 88′ Leandro Fernández anotó el 2-1. Era locura total en Ñuñoa, pero el árbitro Francisco Gilabert fue llamado por el VAR y estos le advirtieron de una falta de Marcelo Morales en el inicio de la jugada. Finalmente, el tanto fue anulado y hasta hoy genera polémica entre los Azules.

ver también U de Chile celebra los 50 años de Diego Rivarola: “Celebramos sus goles”

“Yo creo que la sensación de frustración igual, porque habíamos hecho un buen partido, aparte habíamos empezado ganando. Creo que Colo Colo iba empatando“, comenzó recordando Maximiliano Guerrero en conversación con La Orga 17.

“Entonces era partido definitorio y todo. Hubiera sido maravilloso, yo creo que se merecía eso y al último sale el gol del Lea y todo, euforia total. Todos a abrazarse…”, comentó Guerrero en el momento de que festejaban el tanto de Fernández que hacía que U. de Chile y Colo Colo jugaran una final.

Claro que tras la anulación del gol de Fernández, el Romántico Viajero no pudo volver a enfocarse en su propio partido. Llegó el pitazo final de Gilabert y en Copiapó fue Colo Colo el equipo que dio la vuelta olímpica, mientras el camarín de la U masticaba la rabia.

“Quedai con esa sensación de que lo tuviste ahí hueón”, cerró Guerrero. Actualmente Universidad de Chile lleva 9 años sin ganar un título nacional y en esta temporada está muy difícil que rompan esta mala racha, ya que se encuentran a 12 puntos del líder Colo Colo.