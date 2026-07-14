El atacante del Sao Paulo no irá a Europa y toma pasajes hacia un destino poco imaginado.

Gonzalo Tapia tiene las horas contadas en Sao Paulo y todo indicaba que su siguiente aventura deportiva sería en Udinese, pero cambia todo cambia y ahora irá a otro equipo.

El delantero formado en Universidad Católica logró tener continuidad en el Tricolor Paulista, pero con la salida de Hernán Crespo su fortuna en el equipo cambió para mal. Poco a poco empezó a perder minutos en el terreno de juego.

El nuevo destino de Gonzalo Tapia

Pese a que la disminución de participación también trajo consigo un bajón de rendimiento, Gonzalo Tapia sigue siendo un jugador bien valorizado en el mercado. Por esta razón, al no tener un lugar seguro en Sao Paulo, varios equipos se acercaron a cotizar su situación.

Udinese de Italia fue el club que tomó la delantera. El equipo de la Serie A ha tenido a varios chilenos en sus filas, siendo Alexis Sánchez, Mauricio Isla y David Pizarro quienes supieron ser figura con sus colores. Parecía todo encaminado a que Tapia se fuera allá, pero no.

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De acuerdo al medio brasileño Globo Esporte, Sao Paulo tiene todo acordado para ceder a Gonzalo Tapia al Columbus Crew de Estados Unidos. Sí, de pensar en el fútbol italiano, el delantero chileno pasaría a jugar a la Major League Soccer. Un giro inesperado.

Según indica el medio antes citado, el acuerdo está muy avanzado y el próximo 20 de julio, cuando se abra el mercado de pases, todo debería ser oficializado. El préstamo sería por año y con una opción de compra por 1,5 millones de dólares.

Gonzalo Tapia perdió terreno en Sao Paulo. Imagen: Getty

Gonzalo Tapia ha jugado 27 partidos durante este año en Sao Paulo, anotando solo 3 goles. Columbus Crew no está teniendo una buena campaña en la MLS y marcha en el 10° lugar de la Conferencia Este con 16 puntos. El chileno de 24 años va por su sueño americano.