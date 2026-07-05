El nacido en U Católica parece cada vez más lejos del Sao Paulo de Brasil, país donde revelan que en Italia lo buscan para este mercado.

Gonzalo Tapia es uno de los chilenos del momento en cuanto a mercado de pases se trata. El jugador del Sao Paulo de Brasil jugó poco en el primer semestre y es un hecho que le buscan nuevos rumbos.

Siendo fijo en la selección chilena, el formado en U Católica ahora apareció en el radar europeo. Un viejo conocido de futbolistas nacionales puso sus ojos en el delantero y ya comenzaron los sondeos.

“Udinese es otro club interesado en la contratación de Gonzalo Tapia. El equipo italiano estudia formalizar una propuesta de 4 millones de € por el delantero del São Paulo”, informó el medio Radar da Bola.

Así llega Gonzalo Tapia al mercado invernal

Con escasos minutos en el Brasileirao y teniendo más participación en Copa Sudamericana, Gonzalo Tapia es opción para fichar en el Udinese de Italia. El elenco italiano hace poco contrató a Damián Pizarro, quien poco y nada jugó.

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“Las conversaciones aún están en etapa inicial, pero el interés es concreto y puede evolucionar en los próximos días“, reportó el citado medio brasilero, en relación a las tratativas italianas por Tapia.

El delantero nacido en U Católica no completó 90 minutos en duelos del Brasileirao, ingresando principalmente desde la banca. Ahí jugó un total de 11 partidos, sin anotar goles.

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A poco de cumplir un año en Brasil, el ex River Plate busca nuevos horizontes. Descartado un retorno a U Católica, ahora el club que tuvo a Alexis Sánchez y Mauricio Isla viene por su servicios, en jornadsa claves para definir su futuro.