Este mediocampista de 23 años fue protagonista de un fichaje histórico para el fútbol inglés y en 2018, durante un conocido torneo juvenil, fue rival de los Dragones Celestes. ¡Qué tremenda historia!

Aunque muchos no lo crean, Deportes Iquique enfrentó a una figura de Inglaterra en el Mundial 2026. Fue en la SuperCup NI Junior, que se disputa desde 1983, aunque antes era conocida como Milk Cup. Fue el torneo que se jugó en 2018, desde el 22 y el 28 de julio en Irlanda del Norte.

Y ahí, este bastión que ha tenido el equipo adiestrado por Thomas Tuchel en la Copa del Mundo era parte de las promesas del Newcastle United. Las referencias son para Elliot Anderson, quien se ganó su boleto al certamen más deseado del planeta gracias a su excelente campaña en el Nottingham Forest.

Anderson suma cinco partidos con el cuadro inglés, que se instaló entre los ocho mejores del campeonato. Jugarán ante Noruega, que dejó en el camino a Brasil con una actuación brillante de Erling Haaland, quien desde el 2 de julio se transformó en su compañero.

Erling Haaland y Elliot Anderson, dos que serán compañeros en el City. (Carl Recine/Getty Images).

Sí, tal como leen: el Manchester City desembolsó 154 millones de dólares para quedarse con la ficha del mediocampista de 23 años, el jugador británico más caro de la historia. Y quien estuvo en el plantel de las Urracas frente a los Dragones Celestes. Un recuerdo que se viralizó mediante una foto donde aparecía en acción ante Franco Salgado, exdefensor central del cuadro iquiqueño.

Franco Salgado recibe la marca de Elliot Anderson. Newcastle venció 1-0 a Iquique. (Foto: Tierra de Dragones y retocada con Gemini IA).

“Fue una bonita experiencia jugar contra un equipo de Premier League. Se nota que están un paso más adelante que nosotros, la preparación física de ellos es otra cosa. Había visto la foto hace mucho tiempo, pero no me había dado cuenta de que era él”, repasó Salgado en una entrevista con AS Chile.

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Elliot Anderson: de enfrentar a Iquique a ser bastión de Inglaterra en el Mundial 2026

Elliot Anderson es la muestra de que en el fútbol todo puede pasar muy rápido, pues de ese duelo vs Iquique a su condición de baluarte en Inglaterra en el Mundial 2026 transcurrieron apenas ocho años. Su apellido generó una fortuna en traspasos.

Elliot Anderson en acción frente a RD Congo. (Darrian Traynor/Getty Images).

El Newcastle United lo traspasó en casi 47 millones de dólares al Nottingham Forest, donde estuvo dos temporadas. En el cuadro bicampeón de la Champions League disputó 96 partidos. Anotó seis goles, regaló 11 asistencias y recibió 23 tarjetas amarillas. Por eso fue que los Citizens desembolsaron la estratosférica cifra por su pase.

Durante el Mundial, Anderson recordó a su madre Helen, fallecida en abril. “Habría estado aquí, celebrando junto a mi familia y cantando todas las canciones hasta el final”, manifestó el flamante volante del City muy emocionado por el triunfo ante México. Una historia que da cuenta de lo hermoso y cambiante que es el fútbol a todo nivel.

Elliot Anderson en acción frente a México. En los 75 minutos salió reemplazado por Dan Burn. (Francois Nel/Getty Images).

Revisa el compacto del triunfo de Inglaterra vs México