Con nueve jugadores lo da vuelta: Magallanes logra odisea y hunde a Rangers en la Primera B

En el último suspiro, el elenco de Miguel Ponce logró remontar el marcador con dos jugadores menos y se lleva los tres puntos de Talca.

Rangers de Talca sigue en caída libre. El elenco dirigido por Ivo Basay no pudo superar a Magallanes que jugó gran parte del partido con dos hombres menos y en los descuentos perdió por 3-2. Por lo que ahora es más colista que nunca en la Primera B.

El marcador lo abrió al minuto de juego Junior Arias. El delantero recibió en el área de Agustín Mora y de pechito puso el 1-0. Los locales se ilusionaban con el primer triunfo de la temporada pero apareció Matías Fredes y puso el empate para los visitantes en el 12’.

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Tras ello, en el minuto 23 el árbitro Francisco Soriano cobró penal para los rojinegros por codazo en el área sobre Claudio Servetti. Desde los doce pasos otra vez apareció Arias y puso el 2-1. Lo que hacía presagiar un inédito triunfo está temporada.

Pero el partido tomó otro rumbo por el fuerte temporal que afecta la zona centro del país. En un principio comenzó como una tensa lluvia y luego se largó con todo las precipitaciones.

Por lo que el juez central Soriano decidió suspender momentáneamente el encuentro. Lo que desató el enojo de Miguel Ponce ya que desde el principio pidió dicha decisión.

“¿Me escuchan? Partido suspendido momentáneamente por lluvia”, indicó el árbitro para evitar poner en riesgo a los protagonistas del partido y permitir que los valientes hinchas se protegieran de la lluvia.

Tras ello, pasaron 25 minutos para permitir que la cancha se drenara de la mejor forma. Por lo que tras una larga pausa, finalmente se retomó el partido.

Regreso a la cancha donde Magallanes sacó la peor parte. En el 36’ Claudio Meneses recibió tarjeta por revisión del VAR al bajar como último hombre a Ignacio Mesías.

En el complemento, Magallanes buscó el empate pero con más garra que fútbol. Lo que le pasó la cuenta en el 66’ con la plancha de Javier Quiroz sobre Junior Arias. Lo que significó la doble amarilla y la Academia quedó con nueve jugadores en cancha.

Lo que fue celebrado por Rangers como un gol. Es que por fin el equipo se acercaba al primer triunfo en la “B” en este 2026. Incluso cortaba una racha de 293 días sin saber de victorias.

Pese a ello, el cuadro del “Chueco” Ponce no bajó los brazos y en el minuto 87 logró el empate tras avivada de Milton Alegre. El delantero formado en O’Higgins no dio por perdido un balón dividido en el área local y aprovechó para poner el 2-2 con el arco a merced.

El tanto de la Academia descontroló a los jugadores de Rangers. Lo que se reflejó en la doble amarilla a Alejandro Márquez por reclamos, lo que dejó a los locales con uno menos y sin su capitán para la próxima fecha.

Magallanes hunde a Rangers y peligra en la Primera B

Pero la guinda de la torta estaba por llegar. Esto por que en el 92′ nuevamente Milton Alegre apareció para desviar el remate de Felipe Yáñez para poner el 3-2 definitivo y silenciar el Estadio Fiscal de Talca.

Ahora con este resultado, Rangers de Talca sigue colista en la Primera B pero alcanza las nueve unidades. Por lo que se queda a siete de Deportes Santa Cruz que está fecha juega ante San Luis.

Por su parte, Magallanes se queda co 29 en el 7° puesto, y se mantiene en zona de Liguilla. La próxima fecha Rangers visita a San Marcos de Arica el viernes 21 de agosto. Mientras que Magallanes recibe a Santa Cruz el 22/8.