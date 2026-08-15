Pronósticos Lens vs PSG: los parisinos van por el segundo trofeo de la temporada

Revisa los mejores pronósticos y apuestas de Lens vs PSG, por la Supercopa de Francia. Análisis, cuotas y predicciones.

Se abre el telón de la temporada en Francia con un partido imperdible. Revisa los pronósticos de Lens vs PSG por la Supercopa de Francia.

Les Sang et Or, campeones de la Copa de Francia, reciben a los parisinos, monarcas de la Ligue 1 y recientes ganadores de la Supercopa de Europa, en el Stade Bollaert-Delelis. El encuentro se disputará el domingo 16 de agosto a las 14:45 horas (hora de Chile) y definirá al primer campeón de la temporada en el fútbol galo.

Nuestros picks Pronósticos: Lens vs PSG Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: PSG El PSG ya mostró su calidad competitiva y domina ampliamente este historial, con ocho victorias consecutivas ante Lens. Su superioridad individual, colectiva y experiencia respaldan el favoritismo parisino. bet365 1.72 Pronóstico Resultado final: PSG + Ambos equipos anotan: Si Lens destacó ofensivamente, anotando en 28 de 34 partidos ligueros, mientras el cansancio del PSG podría generar espacios. Por ello, una victoria parisina con goles de ambos ofrece valor. bet365 3.25 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Lens vs PSG

El PSG ha ganado los últimos ocho enfrentamientos consecutivos contra el Lens , una racha que se remonta a enero de 2023.

ha ganado los últimos ocho enfrentamientos consecutivos contra el , una racha que se remonta a enero de 2023. La temporada pasada, los parisinos se impusieron en ambos duelos de Ligue 1 por un marcador idéntico de 2-0.

por un marcador idéntico de 2-0. El PSG llega a este partido tras haber conquistado la Supercopa de la UEFA a mitad de semana, derrotando al Aston Villa .

a mitad de semana, derrotando al . El equipo de la capital busca extender su récord de 14 títulos en la Supercopa de Francia (Trophée des Champions).

Análisis y estado de forma: Lens vs PSG

El Lens se ha consolidado como el principal rival del PSG en el ámbito local, finalizando a solo seis puntos en la pasada Ligue 1 y arrebatándoles la Copa de Francia. Con la llegada del nuevo entrenador Dino Toppmöller, se espera un enfoque más ofensivo, manteniendo la solidez defensiva que los caracterizó como la segunda mejor zaga del torneo anterior.

Por su parte, el PSG, actual campeón de la Champions League y de la liga francesa, ya comenzó la temporada levantando un trofeo. El equipo de Luis Enrique demostró su jerarquía al vencer al Aston Villa en la Supercopa de Europa y llega con la confianza necesaria para buscar su segundo título en pocos días, a pesar del desgaste físico que esto implica.

Cuotas 1X2 Cuotas: Lens vs PSG Cuotas ofrecidas por bet365 Lens 4.50 bet365 Empate 3.80 bet365 PSG 1.72 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Nuestra apuesta segura: Victoria del PSG

La opción más fiable para las apuestas Lens vs PSG es la victoria del conjunto parisino. A pesar de que la temporada recién comienza, el equipo de Luis Enrique ya demostró su calidad en un partido competitivo a mitad de semana. Su historial reciente contra el Lens es abrumadoramente favorable, con ocho victorias seguidas.

La superioridad individual y colectiva del PSG, sumada a su experiencia en finales, lo convierte en el claro favorito para llevarse el trofeo en los 90 minutos. Esta cuota representa una base sólida para cualquier estrategia de apuestas deportivas.

Apuesta 1 | Lens vs PSG – Resultado final: PSG – 1.72 en bet365

Apuesta de valor: PSG gana y ambos equipos anotan

Para quienes buscan una cuota más atractiva, la combinación de la victoria del PSG con goles de ambos equipos es una excelente alternativa. El Lens fue el segundo equipo más goleador de la Ligue 1 pasada y anotó en 28 de sus 34 partidos, demostrando una gran capacidad ofensiva que puede explotar cualquier desatención defensiva.

El PSG llega con el cansancio de haber jugado la Supercopa de Europa, lo que podría afectar su rendimiento defensivo y abrir espacios para el ataque del Lens. Considerando el potencial ofensivo de ambos, una victoria parisina con el marcador siendo vulnerado ofrece un retorno muy interesante.

Apuesta 2 | Lens vs PSG – Resultado final: PSG + Ambos equipos anotan: Si – 3.25 en bet365

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Alineaciones probables en Lens vs PSG

Lens: Gorgelin, Antonio, Nawrocki, Sagnan, Abdulhamid, Cuisance, Bulatovic, Udol, Thauvin, Sima, Édouard.

Gorgelin, Antonio, Nawrocki, Sagnan, Abdulhamid, Cuisance, Bulatovic, Udol, Thauvin, Sima, Édouard. PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Akliouche, Kvaratskhelia, Doué.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Lens vs PSG

¿Quién es el favorito en el pronóstico Lens vs PSG?

El PSG es el claro favorito para ganar el partido según las cuotas y su historial dominante en los enfrentamientos directos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Stade Bollaert-Delelis el domingo 16 de agosto a las 14:45 horas de Chile. Los canales de transmisión deberán ser confirmados.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor cuota de valor se encuentra en la apuesta “PSG gana y ambos equipos anotan” con 3.25, ya que combina el favoritismo del PSG con el potencial goleador del Lens.

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