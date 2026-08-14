¿Debutan Vozinha e Iván Román en Colo Colo en el partido contra O’Higgins?

Fernando Ortiz tiene un par de entrenamientos con los refuerzos de Colo Colo para definir su presencia en el duelo ante O'Higgins.

En Colo Colo contrataron dos refuerzos en este mercado de pases: el portero africano Vozinha y el central Iván Román. Jugadores con los que hace más fuerte el plantel que marcha puntero.

Los hinchas del Popular están expectantes con el arribo de estos dos jugadores y se preguntan cuándo van a debutar, pensando en el duelo ante O’Higgins este domingo.

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, no aclaró en conferencia de prensa si va a hacerlos jugar ante el elenco rancagüino, pero tampoco descartó la presencia de ambos.

Vozinha espera por su debut en Colo Colo

Ortiz define si juegan Vozinha e Iván Román

Sobre Vozinha indicó que “está trabajando muy bien, ya casi diez días entrenando con nosotros en doble turno”.

“Está en condiciones de poder competir”, confesó, por lo que “estoy evaluando día a día el conocimiento con sus compañeros. Todavía no he tomado ninguna decisión“

“Si considero que puede competir, será citado. Si considero que necesita un poco más de entrenamiento, lo resolveré en estos días”, señaló, ya que tiene el entrenamiento de este viernes y del sábado para verlo trabajar.

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En tanto Iván Román empezó a entrenar esta semana con el Popular y, según las palabras de Ortiz, se deduce que al menos lo va a citar para que esté en la banca.

“Él ya venía en competencia e incluso ha tenido partidos completos en poco tiempo atrás”, dijo Ortiz. “Sí trae ritmo de juego, se integró a los entrenamientos”, complementó la idea.

Eso sí, le pone mucha presión para ganarse el puesto. “Sabe que tiene una competencia con sus compañeros y aún no he decidido si lo podré llevar al banco o a jugar”, dijo.