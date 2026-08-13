El padre del jugador, que además es ídolo del Cacique, habló de la chance de que el delantero parta de Talleres.

Un último golpe al mercado de fichajes está trabajando Colo Colo, debido a que en las últimas horas surgió la chance de que el Cacique contrate a Bruno Barticciotto.

El delantero chileno no será tenido en cuenta en Talleres de Córdoba, club dueño de su pase, por lo que están buscándole una salida en calidad de cedido y la chance alba es cierta.

Bruno Barti es un jugador que hace tiempo los hinchas de Colo Colo quieren ver en el estadio Monumental, sobre todo por la huella que dejó su padre Marcelo Barticciotto en el club, donde es considerado un ídolo.

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Marcelo Barticciotto habla de Bruno Barticciotto a Colo Colo

Marcelo Barticciotto, quien se desempeña como comentarista de radio Cooperativa, fue consultado sobre la chance de que su hijo deje el fútbol argentino.

“Podría salir ahora, podría salir a préstamo. No tengo más información, no he hablado con él. Le escribí, pero no me ha contestado“, dijo el ex 7 de Colo Colo.

Bruno Barticciotto es opción en Colo Colo. Foto: Javier Salvo/Photosport

“Hay una posibilidad de salir de Talleres, no como la otra vez que habían preguntado y no había chance”, agregó Marcelo Pablo.

Colo Colo tiene que abrochar rápido el arribo de Bruno Barticciotto, puesto que el libro de pases de la Liga de Primera cierra este mismo jueves.

En síntesis

Bruno Barticciotto puede llegar a Colo Colo a préstamo desde Talleres de Córdoba.

puede llegar a Colo Colo a préstamo desde Talleres de Córdoba. Marcelo Barticciotto confirmó que existe una opción real para la salida de su hijo.

confirmó que existe una opción real para la salida de su hijo. El libro de pases de la Liga de Primera cierra este mismo jueves.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

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