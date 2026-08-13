El entrenador lamentó la decisión del volante, quien anunció que a final de temporada colgará los botines.

Una sorpresiva noticia impactó a los hinchas de Universidad de Chile, porque el capitán de los azules, Marcelo Díaz, anunció su retiro del fútbol a sus 39 años.

El ex volante de la selección chilena indicó que dejará la actividad a fin de año, es decir, esta será la última campaña que juegue el formado en el conjunto laico.

La decisión de Carepato sorprendió al ex entrenador de la U César Vaccia, quien conversó con RedGol acerca de la medida del mediocampista y lamentó profundamente su retiro.

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César Vaccia sufre por el retiro de Marcelo Díaz

El estratega que salió campeón con el cuadro mágico en 1999 y 2000 lamentó la determinación de Díaz, porque asegura que su retiro del fútbol será un impacto para la Liga de Primera.

“Más allá de cualquier análisis, va a ser una tremenda pérdida como espectáculo para el fútbol nacional y para la U. Lo conozco como persona y como profesional; la verdad es que es un ejemplo a seguir”, dijo Vaccia.

Marcelo Díaz se retira del fútbol. Foto: Andres Pina/Photosport

“Marcelo es un futbolista que tiene que jugar permanentemente, entonces yo creo que, aunque ama tanto a la U, él piensa que si ya no va a jugar de titular, la verdad es que es mejor dar un paso al costado”, agregó.

Por último, César Vaccia indicó sobre Marcelo Díaz que “por todo lo que hizo, insisto, por el fútbol nacional, a nivel de club y a nivel de selección, yo creo que todos debiéramos estar agradecidos de él. Eso a mí me parece que es lo fundamental. Cualquier otro motivo externo, la verdad es que para mí no tiene ninguna relevancia”.

En síntesis

Marcelo Díaz anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años .

anunció su retiro del fútbol profesional a los . El capitán de Universidad de Chile dejará la actividad al finalizar la temporada 2026 .

. César Vaccia calificó la decisión de Díaz como una gran pérdida para el fútbol.

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