El director deportivo de Blanco y Negro, Daniel Marón, habló de la forma en que el caboverdiano se integró a sus compañeros.

El refuerzo más mediático del siglo en el fútbol chileno es el del arquero Vozinha, quien se sumó la semana pasada a Colo Colo tras su gran presentación con Cabo Verde en el Mundial.

El meta de 40 años es un fenómenos de redes sociales, de hecho, cuenta con cerca de 30 millones de seguidores en Instagram, por lo que su arribo a la Liga de Primera fue cubierto en todo el planeta.

Vozinha ya se sumó al plantel de Colo Colo y se unió a los trabajos con el resto de sus compañeros, esperando tener su debut con la camiseta del líder del torneo nacional.

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Daniel Morón habla de la integración de Vozinha al camarín de Colo Colo

Vozinha trabaja con el preparador de arquero de Colo Colo, Martín Gutiérrez, y con sus compañeros. Ya es parte del camarín albo y el director deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, habla del recibimiento que tuvo.

“Lo hemos visto integrarse muy bien, de una manera muy normal. Es un jugador que tiene sus años, no le costó adaptarse al grupo. Los compañeros y el técnico lo recibieron muy bien, muy cariñosamente, como salió en algunos medios”, dijo el Loro.

Vozinha ya entrena a la par de sus compañeros. Foto: Colo Colo

“Está trabajando, tuvo una primera etapa con trabajos individuales. Recién entró en lo colectivo esta mañana, hizo un rato de fútbol. Con respecto a cuándo va a jugar, esa pregunta es para Fernando (Ortiz), no para mí”, cerró.

Colo Colo juega este domingo ante O’Higgins en el Monumental y Vozinha espera al menos estar citado para el compromiso.

En síntesis

Vozinha se integró a los entrenamientos grupales en Colo Colo con 40 años.

se integró a los entrenamientos grupales en con 40 años. El arquero de Cabo Verde cuenta con cerca de 30 millones de seguidores.

cuenta con cerca de de seguidores. Colo Colo jugará este domingo ante O’Higgins en el estadio Monumental.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera