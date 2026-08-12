Tobías Reinhart explica por qué cambió al fútbol europeo por la U: “Llama venir a un club grande”

El volante argentino dejó el Reggiana de Italia para formar parte de los azules, donde ya tuvo su estreno oficial.

De inmediato a la cancha. El volante argentino Tobías Reinhart llegó la semana a Santiago para sumarse a la disciplina de Universidad de Chile y el domingo pasado debutó en la Liga de Primera.

El mediocampista no necesitó ningún tiempo de adaptación y de inmediato jugó ante Palestino. El ex Reggiana, además, explicó en conferencia de prensa el motivo que lo llevó a dejar Europa para firmar en la U.

“Aprovecho de agradecer a la dirigencia y el cuerpo técnico por la confianza y hacer el esfuerzo, estoy contento”, dijo en primera instancia.

“La realidad es un club que se conoce mucho en Argentina y desde el primer momento me hablaron del proyecto y no tuve mucho que pensar. Estoy cerca de casa, la familia, pero un club grande siempre llama la atención venir“, agregó Reinhart.

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Tobías Reinhart y lo que le pide Fernando Gago en la U

Tobías Reinhart, además, habló del entrenador Fernando Gago, quien jugó en su misma posición y conoce como nadie la función de un volante de corte.

Tobías Reinhart ya debutó en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Muy bien, como lo dije, es importante tener un referente tan cercano que transmita tranquilidad como lo hizo para este partido, agradezco la confianza, me preguntó si estaba para jugar le dije que sí, para lo que necesite. Así que contento y quiero aprovechar el máximo la oportunidad para que me vaya guiando en lo que me falta”, señaló el transandino.

Universidad de Chile vuelve a salir a la cancha este sábado, cuando desde las 17:30 horas visite a Deportes Limache en Quillota.

En síntesis

Tobías Reinhart debutó con Universidad de Chile tras su llegada desde Reggiana.

debutó con tras su llegada desde Reggiana. El volante argentino decidió fichar en la U motivado por el proyecto del club .

. Universidad de Chile enfrentará este sábado a Deportes Limache en Quillota.