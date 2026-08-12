El Cacique fue citado por una situación en la Unidad de Control Financiero por el o pago de las cotizaciones correspondientes al mes de junio.

Colo Colo es hace rato y de forma bastante cómoda el absoluto líder de la Liga de Primera 2026. El equipo de Fernando Ortiz es puntero con 45 puntos y le saca 12 de ventaja a su más cercano perseguidor, la U.

Sin embargo, esta distancia se podría acortar en los próximos días luego de una delicada e inesperada denuncia que golpeó al Cacique en las últimas horas.

Los albos fueron citados al Tribunal de Disciplina de la ANFP, esto a raíz de una acusación por parte de la Unidad de Control Financiero por el no pago de las cotizaciones que corresponden al pasado mes de junio.

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Colo Colo el denunciado ante el tribunal y arriesga pérdida de puntos

Según información entregada por ADN Radio, la dirigencia de Blanco y Negro hizo este pago el pasado 7 de julio, cinco días antes del plazo limite. No obstante, un error en el sistema provocó que esta transacción fuese rechazada.

Un error administrativo podría traducirse en una insólita resta de puntos para el Cacique. | Foto: Photosport.

Este inconveniente fue detectado una semana más tarde, razón por la cual los albos realizaron este pago, pero el 14 de julio. Sacando cuentas, fue dos días después del plazo establecido, por lo que la denuncia al tribunal no se hizo esperar.

Hay que destacar el reglamento contempla la pérdida de tres puntos por una infracción de este tipo de sanciones. Aunque ojo, en el pasado han existido casos de clubes que terminaron saliendo libres de cualquier castigo al poder acreditar que todo se trató de un error de sistema.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este domingo 16 de agosto a las 17:30 horas ante O’Higgins en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis