Aseguran que Colo Colo dará un salto de calidad gracias a Iván Román: “Pelea la Libertadores”

El defensa de 20 años llega al cuadro chileno para afirmar la zaga y apunta a que puede ser clave en la próxima temporada.

Un momento dulce pasa Colo Colo en la Liga de Primera, porque suma 9 victorias de manera consecutiva y con ello tiene 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile en la tabla de posiciones.

En el Monumental no quiere dejar nada al azar y ya aseguraron las contrataciones de Vozinha y del defensor Iván Román, quien llega cedido desde Atlético Mineiro hasta diciembre de 2027.

El zaguero se une al puntero con la idea de ayudar a un equipo que está muy cerca de abrochar una clasificación para la Copa Libertadores 2027, donde apuntan que será un aporte fundamental.

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Leonel Herrera valora la llegada de Iván Román a Colo Colo

Iván Román viene a sumarse a una zona donde son fijos Arturo Vidal, Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, sin embargo, apuntan que su arribo es pensando en la temporada 2027.

El ex capitán de Colo Colo Leonel Herrera apunta que el defensor tiene que mostrar su mejor rendimiento el año venidero, donde asegura que el cuadro chileno tiene que pelear a nivel internacional.

“Para el fútbol chileno Arturo Vidal es ideal, porque maneja los tiempos, da tranquilidad. Joaquín Sosa se las arregla con la garra que tiene y Jonathan Villagra ha tenido un campañón”, analizó de entrada Herrera en El Mercurio.

“Llegó Román, a quien lo imagino el otro año peleando la Libertadores; hoy había posiciones más urgentes para reforzar: un par de punteros y un lateral izquierdo”, agregó el ex jugador albo.

Iván Román se pone a punto en el estadio Monumental, para estar luego a disposición del entrenador Fernando Ortiz y así poder debutar en Colo Colo.

En síntesis

Colo Colo lidera el torneo con 9 victorias consecutivas y 12 puntos de ventaja.

lidera el torneo con y 12 puntos de ventaja. Iván Román llega cedido como refuerzo albo procedente del Atlético Mineiro .

llega cedido como refuerzo albo procedente del . El préstamo del defensor Iván Román con el club se extenderá hasta diciembre de 2027.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera