Vidal señala que Colo Colo tiene el mismo estilo que los elencos grandes que se instalan en campo rival. Así explica su posición en la cancha, que califica como "falso líbero".

Arturo Vidal realizó una transmisión de streaming analizando lo que hace el Colo Colo de Fernando Ortiz y fue una clase de fútbol, donde describre el buen rendimiento de los albos.

Partió explicando su posición de “falso líbero”, pues la orden del Tano es que salga a romper adelante de los stoppers Jonathan Villagra y Joaquín Sosa si es necesario.

“Si no fuera Colo Colo me pongo más atrás a mirar el partido, pero Colo Colo te exige presionar, encerrarlos más allá de la mitad de la cancha. Nunca sobro, yo hago otra cosa”, detalla.

“Cuando atacamos obligo a Jona o Joaco estar alto. Y si la perdemos, a recuperar lo antes posible. Por eso no me asusto de ir perdiendo 1-0 o 2-0, ¿crees que voy a tener miedo?”, manifestó.

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Vidal dice que Colo Colo es como el City o Barcelona

Luego Arturo Vidal describe el estilo de juego de Colo Colo como gigantes europeos. “Este es el City, el Barcelona, equipos que tienen mucho el balón, saben jugar“, indicó.

El King complementó su idea. “Buscan atacar por derecha, si no se puede por izquierda. Meter un pase por el medio que son los difíciles y si se pierde, recuperar rápido. Es el estilo Barcelona, City, que ataca por todos lados, que juega e intenta, que ataca con cinco o seis (jugadores)”, señala.

Vuelve a hablar de su posición. “Soy el último hombre y mira dónde estoy (muy adelantado en la cancha). Jugando en 25 metros. Se puede perder la pelota, pero estamos ahí para recuperarla”, añade.

Vidal explica el juego de Colo Colo

Alaba otras cosas. “Físicamente espectacular, bien trabajado, todo el equipo corre. Si quedamos desordenados igual volvemos a ordenarnos. Somos valientes. Presionamos mucho, jugamos mano a mano en defensa”, contó.

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Finalmente le molesta la crítica. “Cómo alguien puede decir que Colo Colo no juega bien. El entrenador da confianza para quedar arriba, atacando, con libertad. Atacamos con seis. Jugamos sin miedo a equivocarnos, tenemos físico para recuperarla, volver e ir de nuevo”, cerró.