La Comisión de Árbitros revela la conversación del VAR en el empate, donde dejan en claro que no había otra imagen para cobrar otra cosa.

Un polémico clásico empató Coquimbo Unido por un marcador de 1-1 ante Deportes La Serena, en un duelo que se jugó en la jornada del sábado en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

Todo tiene que ver con el tanto de la igualdad del cuadro local, que se concretó en el minuto 96, obra de Pablo Rodríguez, donde estuvo en revisión si en la jugada previa el balón salió de la cancha.

Sin una cámara que mostrara claramente ese instante, el árbitro, con ayuda del VAR decidieron seguir adelante con el gol pirata, lo que armó la gran polémica del fin de semana.

Esta es la única imagen de la jugada, a la que le hicieron zoom. Foto: TNT Sports.

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Los árbitros dejan en claro que no hubo otra imagen

Por lo mismo, esta jornada la Comisión de Árbitros decidió liberar los audios de VAR del duelo de Coquimbo Unido contra Deportes La Serena, para conocer en detalles lo que sucedió con los jueces.

En el video detallan que el asistente cobró que la pelota alió de la cancha “sin tener un ángulo adecuado para cobrar”.

“después del análisis el VAR determina que el balón no sale y le sugiere al árbitro que chequee él mismo la situación”

El video que tiene una duración de4 minutos con 50 segundos, deja en claro que no hubo una buena imagen para poder demostrar que la pelota no salió.

“No hay evidencia de que el balón está fuera, para mi siempre está dentro”, explican desde el VAR antes de alertar a Diego Flores.

“Parala en punto de contacto, háganle zoom, no tengo una evidencia, para mi no sale el balón, no tengo evidencia que el balón está fuera; voy con gol valido”

Revisa el video del VAR: