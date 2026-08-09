El técnico Fernando Gago gana nombres para potenciar su equipo, aunque también, ante dos bajas, tiene un refuerzo listo para entrar.

Universidad de Chile tendrá importantes novedades al recibir esta noche a Palestino en el Estadio Nacional, en marco de la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

Los azules vienen de una racha de cuatro partidos con triunfos, por lo que no quieren desviar el camino en cuanto a su objetivo, que es darle caza a Colo Colo que los supera por 12 puntos en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago celebra importantes regresos para potenciar su equipo, en diferencia al equipo mixto que enfrentó a San Felipe durante la semana por la Copa Chile.

Lo más destacado, son los regresos de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, además que suman a su último refuerzo en el mercado de fichajes: el argentino Tobías Reinhart.

El goleador Eduardo Vargas regresa en la U tras una fecha fuera de la citación. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Charles Aránguiz y Eduardo Vargas encabezarán a la U

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes adelantaron la citación de Universidad de Chile para el compromiso ante Palestino, en un duelo donde los azules sumarán imporantísimos nombres.

“En la U ahora celebran los retornos de Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, lo que de inmediato eleva la competencia en el camarín azul“, destacan.

Eso no es todo, porque el refuerzo Reinhart tiene grandes chances de sumar minutos esta noche en el Estadio Nacional, pese a que sólo llegó hace algunos días al club.

“Los azules podrán contar con el último refuerzo, Tobías Reinhart, quien tiene grandes opciones de sumar minutos ante las bajas de Lucas Barrera e Israel Poblete, quienes no están en la lista de citados”, explican.

Revisa la lista de citados en la U:

Arqueros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli.

Defensas: Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo.

Volantes: Tobías Reinhart, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Agustín Arce.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez y Gonzalo Reyna.