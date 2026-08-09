Salvador Negrete, a préstamo en Puerto Montt, dejó de lado los colores y puso por delante la amistad de años para felicitarlo por lograr su sueño.

Colo Colo confirmó un nuevo refuerzo en la ventana de invierno del mercado de fichajes, con el nombre de Iván Román quien arribó a préstamo desde el Atlético Mineiro de Brasil.

Un anhelo que hace tiempo buscaba el jugador formado en Palestino, pero que le cayó como anillo al dedo cuando existió la propuesta no dudó un minuto en aceptar.

Algo que sabe un amigo pero de la otra vereda, porque fue un jugador de Universidad de Chile quien lo felicitó por cumplir el gran sueño de niño: “espero poder enfrentarnos en algún Superclásico”.

Salvador Negrete es jugador de la U que está a préstamo en Puerto Montt. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Salvador Negrete se alegró por su gran amigo Iván Román

Salvador Negrete está a préstamo en Puerto Montt desde Universidad de Chile, pero da cuenta que la amistad en el fútbol traspasa fronteras como en este caso con su colega de Colo Colo.

Esto, porque manifestó públicamente su felicidad por Iván Román y su arribo al estadio Monumental, donde asegura que cumple uno de los logros que soñaba desde niño.

“Contento por cada uno de tus logros hermano, yo sé lo tanto que anhelabas jugar con esa camiseta…, espero poder enfrentarnos en algún Superclásico”, le dedicó en sus redes sociales.

Salvador Negrete pertenece a la U, donde el año pasado estuvo a préstamo en Puerto Montt, siendo campeón y logrando el ascenso a Primera B, pero una vez que volvió a los azules no tuvo el espacio, por lo que regresó al sur del país por más minutos: algún día también se le dará.

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