El liquidador Eduardo Godoy entrega claves que modificará completamente el futuro de la U, con los hinchas muy atentos a los cambios.

Se vienen tiempos de cambios en la concesionaria Azul Azul que lidera los destinos de Universidad de Chile, porque anuncian la venta del 63% de las acciones, que dejaría a un nuevo mayoritario.

Según se explica en detalles en el diario El Mercurio “el futuro de Azul Azul podría estar aclarándose y en enero podría tener un nuevo controlador. Es el plazo que se ha fijado el liquidador designado por el 13° Juzgado Civil de Santiago, Eduardo Godoy, par la venta de 63% de la concesionaria del club Universidad de Chile”.

En ese sentido, se esperaba resolver si el paquete de acciones sería vendido en un remate por partes, o la idea es vender todo el paquete controlador completo, siendo la segunda opción la que más se empuja: se estima que será en 19 millones de dólares.

Eduardo Godoy el liquidador de las acciones de Azul Azul. Foto: Cooperativa.

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La idea de venta del total del paquete de acciones de la U

Se comienza a definir el futuro de la concesionaria Azul Azul, teniendo en cuenta que ya se estable el cronograma de venta del 63% de las acciones, que algún día llevó a Michael Clark a ser el controlador de la U.

“El proceso se realizará mediante un banco de inversiones que hoy definen los acreedores, y se concretará el 3 de septiembre, cuando se celebre la primera junta de acreedores de este nuevo proceso”, precisa el medio citado.

En ese sentido, según el liquidador, Eduardo Godoy, se han establecido normas para la adjudicación: “Se buscará que sea por el total del paquete accionario, y en un plazo de cuatro meses”.

“La idea es vender el paquete completo, porque suponemos que hay un premio por control. Si no hay interesados, se tendrá que vender porcentajes más chicos”, detalla.

Fuentes en off adelantan al medio que “un accionista de Azul Azul explica que conoce a empresarios interesados en entrar a la propiedad”, aunque Godoy detalla que no ha recibido propuestas de interesados.

Desde enero se pueden ver cambios en el directorio de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Quiénes son los acreedores?

Según la misma publicación de El Mercurio, asegura que existen en este momento tres acreedores verificados del Fondo Tactical Sports, que adquirió las acciones en 2021.

“El banco BCI, con una deuda por más de $790 millones; la Tesorería General de la República, por sueldos impagos y multas por $78 millones; y Novoa y Aburto Abogados, a quienes se les adeudan $1.163 millones“, finalizan.