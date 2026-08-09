El técnico le ha entregado toda la confianza en la segunda rueda, donde espera que pueda seguir levantando a su mejor nivel.

Universidad de Chile sale nuevamente a la cancha esta noche, cuando le toque recibir a Palestino por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026, en un duelo agendado en el Estadio Nacional.

Los azules vienen de cuatro fechas sin conocer de derrotas, algo que ha levantado el ánimo y la moral del plantel que lidera el técnico Fernando Gago con le objetivo de pelear alto.

Algo que también ha tenido a protagonistas como Lucas Assadi, quien pasó de no ser considerado a titular en los azules, con toda la confianza que le ha entregado el entrenador argentino.

Lucas Assadi ha sido titular los dos últimos partidos de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Lucas Assadi se empodera como titular en la U

Lucas Assadi suma tres participaciones en la misma cantidad de partidos en el segundo semestre de Universidad de Chile, donde en dos de ellos ha sido titular con Fernando Gago.

Algo que el entrenador venía pidiendo e insistiendo desde el semestre anterior, donde pese a no considerarlo, hizo saber públicamente que lo necesitaba, incluso, sincerando que pidió su renovación en la U.

Por lo mismo, la confianza está puesta en el volante, quien poco a poco toma protagonismo en el cuadro bullanguero, con el respaldo de sus compañeros y el cuerpo técnico.

Si bien falta un partido consagratorio, por el momento, en el club están conformes con el nuevo respiro que está tomando Assadi, donde esperan que siga evolucionando partido a partido.