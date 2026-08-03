Claudio Borghi asegura que el repunte no alcanza, por lo que debe volver a la Roja y consagrarse como el talentoso jugador que es.

Uno de los puntos más relevantes del triunfo de Universidad de Chile por un marcador de 2-0 ante Huachipato, fue la figura de Lucas Assadi, quien comienza a retomar la confianza.

El volante formado en el CDA volvió para ser titular con el técnico Fernando Gago, además que fue votado para ser el jugador del partido para la señal televisiva de TNT Sports.

Una situación que todos aplauden, incluso, uno que siempre ha mantenido la confianza en su juego, aunque en esta pasada le pone una tarea mucho más alta: Claudio Borghi.

Lucas Assadi, tiene que ser figura en la U y volver a la selección chilena. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Lucas Assadi tiene que volver a la Roja

El comentarista deportivo siempre ha sido un fiel fanático del juego de Lucas Assadi, incluso apoyándolo en los bajones que ha tenido el jugador de Universidad de Chile.

Por lo mismo, ahora con su nuevo repunte, asegura de inmediato que hay que entenderlo, cuidarlo, pero exigir que su meta sea mucho más alta que la temporada pasada.

“Lo que pasa que no puedo opinar mucho, porque no conozco el carácter que tiene Assadi, uno procura mandar un mensaje, que no es quedarte afuera, es vas a la banca, vas a jugar tantos minutos”, explicó.

“Pero siendo Assadi, que es lo mejor que tiene la U, tiene que hacer todo para recuperar, en la charla dijo que había perdido a sus abuelos maternos, que su mamá estaba muy triste que eso contagia al jugador, esperar que se recupere por el bien de él y por el bien de la U y de la selección, porque es un chico que tiene que andar muy bien”, detalló Borghi.

En ese sentido, deja en claro que no todos los jugadores se toman las cosas de igual forma, porque siempre es importante apoyar: “Hay compañeros que viven en una nube de quilombo, entraban a la cancha y jugaban bien se olvidaban y a la salida se acordaban. él debe ser muy sensible, pero es que no todos los jugadores son iguales. El que habla con él sabe lo que necesita, quizás por eso salió del equipo, no lo veía, era mejor dejarlo fuera, pero él y Gago saben cómo fue la situación”, finalizó.

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