El Bicampeón de América y reconocido referente de la U recalcó que el portero no viene a ser banca en Colo Colo

No está soñando, es verdad: Vozinha llegó a Colo Colo y superó los exámenes médicos. Tras una teleserie de aquellas, finalmente el mejor portero del Mundial se sumará al Cacique y buscará un nuevo titulo en Chile.

Este lunes, Josimar José Évora Dias realizó recibió el visto bueno tras la revisión médica y en el Estadio Monumental firmó su vínculo con los albos.

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Acompañado por Aníbal Mosa, el portero puso la millonaria y acabó con los rumores que se deslizaron en las últimas semanas. Incluso poso con la camiseta de Colo Colo y deslizó su nuevo dorsal “29”.

“Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo”, indicó la cuenta oficial de los albos.

¿Cuándo será el debut de Vozinha en Colo Colo?

El tema es que ahora se empieza a especular con el debut de Vozinha. El primer partido a la vuelta de la esquina es el 9 de agosto cuando Colo Colo visite a Unión La Calera por la Liga de Primera.

“¿Ustedes creen que lo trajeron para ser banca? Hoy es incomparable con Maureira. Trajeron una categoría diferente. Maureira se tiene que sentar y ver como juega Vozinha”, recalcó Mauricio Pinilla en ESPN F360.

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Tras ello, viene O’Higgins en el Estadio Monumental el 16/8. Sin embargo, el gran apronte es el Superclásico el 23/8 en el Estadio Nacional. Partido que “Pinigol” pidió como titular ante Universidad de Chile.

“No me da miedo. Ojalá juegue el superclásico. Ahí veremos para lo que está hecho”, recalcó el Bicampeón de América.

La otra opción es que el debut de Vozinha sea el 26 de agosto pero por Copa Chile ante Unión Española. Lo concreto hasta el momento es que el martes tendrá su primera práctica con el plantel y el miércoles se realizará su presentación para los hinchas en el Estadio Monumental.