El duelo que cierra la fase de grupos para los Azules tendrá que modificar su escenario.

La Copa Chile 2026 tendrá su conclusión en la fase de grupos para Universidad de Chile. Estos enfrentarán a Unión San Felipe en la última fecha, aunque no lo harán en el recinto elegido en primera oportunidad.

Los Azules van por los pasajes a octavos de final de la tradicional competición. Para lograrlo, deberán medirse a los del Valle del Aconcagua en condición de visita, donde además buscarán terminar como líderes de su grupo para tener un mejor oponente en la siguiente fase.

El cambio de estadio de U. de Chile vs San Felipe

Universidad de Chile y Unión San Felipe se deben enfrentar este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas, con el equipo de la Primera B jugando en condición de local. Ambos se juegan el paso a la siguiente ronda de la Copa Chile, por lo que no es necesario explicar la importancia.

En primera instancia, el encuentro estaba programado para que se dispute en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, donde habitualmente hace de local San Luis. Sin embargo, algo pasó y esto alteró la planificación del duelo de los Azules y el Uní Uní.

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Resulta que el recinto quillotano sufrió un serio desperfecto eléctrico el día sábado 1 de agosto, lo cual obligó a suspender el encuentro entre Deportes Limache y Ñublense. Por los arreglos que se realizarán en el estadio, no estará disponible para la Copa Chile.

Claro que la dirigencia de Unión San Felipe se movió rápido y ya encontró otro recinto. De acuerdo a Radio ADN, el duelo ante Universidad de Chile se jugará en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, a solo unos kilómetros del primer escenario elegido. Mantendrá la programación original en horario y día.

La U derrotó en el primer partido a San Felipe. Imagen: Photosport

La U lidera el grupo D con 10 puntos, mientras Unión San Felipe se encuentra en el 3° puesto con 7 unidades. Unión La Calera se encuentra en el 2° lugar con 8 puntos y Santiago Wanderers está eliminado con 3 unidades.