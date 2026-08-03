Colo Colo llegó a 42 puntos tras vencer 4-3 a Everton y marcó un nuevo récord desde el regreso de los torneos largos en Chile.

Colo Colo sigue firme liderando la Liga de Primera 2026, derrotando por 4-3 a Everton en Viña del Mar y consiguió tres puntos que le permitieron mantener una importante ventaja sobre Universidad de Chile.

El triunfo significó la victoria número 14 del Cacique en el campeonato. Además, el cuadro albo registra apenas tres derrotas y todavía no suma empates en el torneo.

Con estos números, Colo Colo alcanza los 42 puntos y mantiene una diferencia de 12 unidades sobre los azules, que aparecen como sus principales perseguidores en la parte alta de la tabla.

Colo Colo ganó por 4-3 a Everton en Viña del Mar – Photosport

El récord que ilusiona a Colo Colo

Según informó el periodista Luis Marambio Torres, Colo Colo se convirtió, en la fecha 17, en el equipo que más puntos ha conseguido desde el regreso de los torneos largos en el fútbol chileno.

El Cacique superó así la marca que había establecido Universidad Católica en las temporadas 2019 y 2020, cuando los cruzados acumulaban 39 puntos a esta misma altura del campeonato.

También quedó por encima de Coquimbo Unido, que en 2025 conquistó el título y alcanzó una campaña destacada, pero que después de 17 fechas tenía 38 unidades.

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En resumen…